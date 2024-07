Megszakad a szív: Ezt üzente visszatérése után a súlyos beteg Céline Dion

A betegség egyik első jelei közé tartoznak az izomgörcsök, amiket az énekesnő is tapasztalt magán. A neurológiai rendellenesség ezen felül a fényekre, érintésre, zajokra, de még érzelmi nehézségekre is érzékenyebbé teszi a beteget, ugyanis ezek is kiválthatják az izomgörcsöket.

A betegség máig meglehetősen ritkának számít, épp ezért nem meglepő, hogy az énekesnő kutatásokat végez a betegsége kapcsán.