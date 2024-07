Céline Dion: „A fiaim tesznek erősebbé!”

Hatalmas támogatást jelent Céline Dionnak a fiai szeretete, amióta két éve merevember-szindrómát diagnosztizáltak nála. A tizennégy gyermekes családban felnőtt énekesnő az összetartás fontosságáról elmélkedett.

Céline Dion próbál „hős” lenni Fotó: Archív/Hot! magazin

„Apám folyton dolgozott, ám anyám helyette is szeretett minket, sosem szenvedtünk hiányt sem ételből, sem figyelemből” – mesélte Dion a People-nek. „A szüleimnek köszönhetem a bivalyerős személyiségemet.”

Dion ugyanígy neveli a néhai René Angélillel közös gyerekeit, a 23 esztendős René-Charlest és 14 éves ikreit, Eddyt és Nelsont. Amikor hat évvel ezelőtt elvesztette mindkét szülőjét, az egyik fivérét, valamint a férjét, bámulatos lelkierőről tett tanúságot. Most sem akarja, hogy a fiai féljenek.

Az énekesnő és a három fia Mick Jagger társaságában Fotó: Getty Images/Hot! magazin

„Az orvosaim segítségével begyakorolták, mit tegyenek, ha válságosra fordulna az állapotom” – magyarázta az ötszörös Grammy-díjas énekesnő. „Megértették: bár elvesztették az apjukat, én nem fogok meghalni. Ez a betegség nem gyógyítható, ám megtanulok együtt élni vele. A férjem is küzdött az életéért, nekem meg a gyerekeink miatt kellett (és kell most is) »hősnek« lennem. Engem a fiaim tesznek erősebbé!”

Forrás: Hot! magazin