Szívszorító videó! Celine Dion sírva mutatta meg, mi történt a hangjával

Celine Dion 2022 decemberében osztotta meg a nyilvánossággal, hogy Stiff-person-szindrómában szenved. Ez egy ritka neurológiai betegség, ami izommerevséggel, fájdalmas izomgörcsökkel jár, ráadásul gyógyíthatatlan. Megfelelő terápiával valamelyest kordában lehet tartani, ám az énekesnő így is arra kényszerült, hogy lemondja a világkörüli turnéját, hiszen egyre nehezebben ment neki az éneklés a görcsök miatt. Az i-re a pontot azonban az tette fel, mikor olyan erős rohamai voltak, hogy mozogni sem tudott...

Celine Dion sírva fakadt a kamerák előtt, mikor megmutatta, hogyan hatott a betegsége a hangjára (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Celine Dion sírva énekelt

Az énekesnővel nemrég a NBC készített interjút, ahol reménnyel telve nyilatkozott, ám láthattunk olyan képsorokat is, mikor korábbi felvételeken azt mutatta meg, hogyan hatott a betegsége a hangjára. Celine számára már ez rendkívül megterhelő volt lelkileg, hogy ezt megmutatta a nagyvilágnak, hiszen saját maga is nehezen fogadta el, mi történt vele. A beszélgetés egy pontján el is sírta magát, annyira rosszul érintette, hogy mások is hallják, látják, milyen csatát kell nap, mint nap megvívnia.

Ám most beszéljen helyettünk a videó...

Vissza akar térni

Celine komoly elhatározásra jutott az elmúlt két évben... Bár tudja, hogy betegsége gyógyíthatatlan, ő bízik abban, hogy a kezeléseivel elérheti azt, hogy visszatérjen a színpadra, és elénekelhesse a legszebb dalait. Már az új Las Vegas-i show-jára készül, és elmondása szerint, rengeteg munkát fektet abba, hogy hamarosan ismét hallhassa őt a közönség. Sőt, annyira elhivatott, hogy indított egy adománygyűjtést, hogy a Stiff-person-szindrómát jobban kutassák, és előbb-utóbb megtalálják a gyógyításának módját is.

Ott leszek a színpadon. Nem tudom, hogy pontosan mikor, de higgyetek nekem, hangosan fogok kiabálni. Alig várom

- mondta a BBC-nek adott interjúban Dion, és itt egy friss videó arról is, hogyan szól a hangja most.