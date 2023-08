Szomorú hírt jelentettek be Celine Dionnal kapcsolatban: összetörtek a rajongók

Egyelőre egyik gyógyszer sem hozott javulást Celine Dion állapotával kapcsolatban, erről nemrég nővére beszélt az egyik kanadai lapnak a napokban. Claudette szerint nem találnak olyan gyógyszert, ami használna, viszont a reményt nem adják fel. A népszerű énekesnő jelenleg Las Vegas-i otthonában gyógyul, ahol másik lánytestvére, Linda is segít neki az ápolásában.

Egyelőre semmi javulás nincs Celine Dion állapotával kapcsolatban Fotó: AFP

Celine Dion tavaly decemberben könnyeivel jelentette be, hogy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségben szenved, ezért kénytelen volt lemondani az összes fellépését is, köztük magyarországi fellépését is. Idén tavasszal végül a menedzsmentje közölte, hogy az énekesnő az egész világkörüli turnéját is kénytelen törölnie.

Az énekesnőt jelenleg a legképzettebb orvosok is segítik, de vele van három fia is: a 22 éves René Charles és a 13 éves ikerpár, Eddy és Nelson. Rokona szerint Celine Dion diagnózisa sokk-ként érte az énekesnőt, de teljes erejével azon van, hogy megküzdjön a betegségével, hiszen nem titkolt vágya, hogy egyszer még visszatérhessen a színpadra. Mint, ahogy a Page Six fogalmaz az izommerevséggel és görcsökkel járó betegség egymillió emberből egyet érint, és gyógymód nincs rá, a folyamatot maximum lassítani lehet.