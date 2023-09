Vásáry André Celine Dion állapotáról: „Ha soha többé nem tud színpadra állni, akkor is felejthetetlen és örök”

Egyszerre járta körbe a világ és a magyar sajtót a legfrissebb hír Celine Dionról, miszerint finoman fogalmazva sincs jó bőrben a Titanic főcímdalának énekese. Bejelentette ugyanis, hogy állapota ismét nem teszi lehetővé, hogy európai turnéját teljesítse.

– Nemrég egy igen ritka, neurológiai rendellenességet állapítottak meg nálam, egy ún. izomgörcs szindrómát, amely körülbelül egy embert érint a millióból – üzent a rajongóinak az ikonikus sztár, kifejtve annak hátterét, hogy miért nem állhat ismét a közönsége elé, amit egyébként nagyon sajnál. Éppen úgy, mint a hazai, és más európai országok rajongói, akik nagyon várták Celine koncertjét. Köztük volt Vásáry André is, aki bevallása szerint éppen a beteg híresség miatt kezdte el az énekesi pályát.

André is nagyon várta a magyarországi koncertet / Fotó: Horváth Esztari Andrea

Szeretem, imádom, és nagyon sajnálom, hogy ez van vele, de már nem volt meglepő, hogy ismét lemondták a turnét.

„Ha egy ekkora brand, mint ő, újra és újra kénytelen lemondani, az sajnos nem jelent túl sok jót a jövőre nézve” – mondta André megkeresésünkre.

Nem akarom temetni, de nagyon hirtelen öregedett meg, és látni rajta, hogy gyenge. Azt biztosan nem vállalhatja be, hogy az egyik koncertjén millió fotós előtt összeessen.

„Arról nem is beszélve, hogy a Celine-dalokat, amiket mindannyian imádunk, énekelni olyan nagy fizikai munka, hogy nem is gondolnánk! Azonban ha csupán eddig tartott a kedvencünk zenei hagyatéka, azaz, ha soha többé nem tud színpadra állni, akkor is felejthetetlen és örök amit alkotott!” – tette hozzá az énekes, aki maga is jó párszor mutatta meg, hogyan énekel Celine-dalokat.