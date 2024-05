Céline Dion: „Úgy döntöttem, az életet választom!”

Másfél évvel ezelőtt a díva szívszorító vi­deó­ban fedte fel, hogy merevember-szindrómát diagnosztizáltak nála. Ez egy ritka neurológiai rendellenesség, amelyre egyelőre nem létezik gyógymód. A sztár 2023 tavaszán indult volna turnézni, ám lemondta a koncertjeit, és visszavonult. Ám ez év elején új reményt adott önmagának és a világnak is azzal, hogy megjelent a Grammyn, és Céline Dion átadta Az év albuma-díjat.

Fotó: instagram / voguefrance / hot magazin

Céline Dion: Nem győztem le a betegséget!

A francia Vogue-nak adott interjújában a diagnózisa óta eltelt napjairól beszélt, a lapban közölt fotókból áradó magabiztossága szintén rendkívül inspiráló.

„Nem győztem le a betegséget, még mindig bennem van, és bennem is marad – mondta Céline a havilapnak. – Remélem, egy napon csoda történik, és megszületik a gyógymód a bajomra, de addig együtt kell élnem a betegséggel. Ez is én vagyok! Nagyon büszke vagyok, hogy 55 évesen a Vogue felkért, hogy friss fotókon mutassam meg a szépségemet. De mi is a szépség? Te vagy, én vagyok, mindaz, ami bennünk van, az álmaink. Ma az a nő vagyok, aki erősnek érzi magát, és pozitívan gondol a jövőre.”

Céline Dion pozitívan gondol a jövőre Fotó: Getty Images / Neilson Barnard / hot magazin

Céline hetente ötször sportol, fizikai terápiát alkalmaz a lábujjain, a térdén, a vádliján, az ujjain, és a hangján is dolgozik.

„Eleinte rettentően kikészültem, mindenféle kérdésekkel gyötörtem magam. „Miért én?” „Ez az én hibám?” De az élet ilyen esetekben nem ad választ. Ismeretlen okból alakult ki a betegségem. Két választásom van: úgy edzek, mint egy élsportoló, és keményen dolgozom a testemen vagy bezárkózom, és a tükör előtt állva magányosan éneklem a dalaimat… Úgy döntöttem, az életet választom! Dolgozom a gyógyulásért egy remek orvosi csapattal, és a legjobbat akarom kihozni magamból! Tudom, hogy nem minden sorstársam olyan szerencsés mint én, nekik nincsenek jó orvosaik, megfelelő eszközeik, szóval ez egy ajándék. A családom, a gyerekeim és a rajongóim szeretete segít át a nehéz pillanatokon. Kitűztem egy plusz célt is, ami apróságnak tűnhet, ám engem inspirál: újra élőben akarom látni az Eiffel-tornyot!” – idézi az énekesnőt a hot! magazin.