Céline Dion ismerőse megtörte a csendet, így van most az énekesnő

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Céline Dion az év elején egy szívszorító videóban jelentette be, hogy a gyógyíthatatlan betegsége miatt kénytelen lemondani a fellépéseit. A népszerű énekesnő így várhatóan Budapesten sem fog fellépni. Az 54 éves énekesnél nemrég idegrendszeri betegséget diagnosztizáltak, ami súlyos izommerevséget és kínzó görcsöket okoz. A betegség bár nem halálos, ám súlyosan megnehezíti a páciensek mindennapi életét, mozgását. Céline Dion számára már az éneklés is egyre nehezebben megy, így lehet, hogy soha többé nem állhat színpadra.

Fotó: AFP

Az énekesnő állapotáról egy közeli ismerőse beszélt, aki elmondta, hogy van most Dion

A PEOPLE magazinnak egy névtelen forrás többek között elárulta, hogy az énekesnőt a nehezebb időkbe az éneklés és gyermekei motiválják.

Mindent megtesz, amit csak tud, közben az orvosokkal is konzultál, mert újra színpadra akar állni. Egyáltalán nem adta fel. Reméli, hogy a betegségét és minden gondot, ami ezzel jár kézben tud majd tartani, hogy újra énekelhessen.

- mondta a lapnak a forrás.