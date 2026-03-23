Meghalt Carrie Anne Fleming – Halálos betegséggel küzdött a legendás színésznő

Meghalt Carrie Anne Fleming kanadai színésznő 51 éves korában meghalt, akit az iZombie és a Supernatural – Odaát című sikersorozatokban ismerhettünk meg. Jim Beaver, az Odaát című sorozatban játszott partnere a Variety magazinnak megerősítette, hogy Fleming mellrák szövődményei miatt hunyt el .

Fleming 1974. augusztus 16-án született a Nova Scotia állambeli Digbyben. Később a Brit Columbia állambeli Victoriában, a Mount Douglas Senior Secondary középiskolába járt, és drámát tanult a Kaleidoscope Theatre-ben és a Kidco Theatre Dance Company-ban ugyanabban a városban.

Számos szerepe mellett Fleming visszatérő szerepet játszott a népszerű horror-dráma, az Odaát című sorozatban Karen Singerként, a főszereplő Bobby Singer feleségeként, akit Beaver alakított.

Fleminget lánya, Madalyn Rose (Max) gyászolja. A megemlékezés időpontját később jelentik be.