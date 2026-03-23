RETRO RÁDIÓ

Meghalt Carrie Anne Fleming – Halálos betegséggel küzdött a legendás színésznő

Mellrákkal küzdött az értesülések szerint. Elhunyt a gyönyörű Carrie Anne Fleming.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.23. 07:23
odaát mellrák színésznő

Meghalt Carrie Anne Fleming kanadai színésznő 51 éves korában meghalt, akit az iZombie és a Supernatural – Odaát című sikersorozatokban ismerhettünk meg. Jim Beaver, az Odaát című sorozatban játszott partnere a Variety magazinnak megerősítette, hogy Fleming mellrák szövődményei miatt hunyt el .

Meghalt Carrie Anne Fleming  Fotó:  unsplash (illusztráció)

Fleming 1974. augusztus 16-án született a Nova Scotia állambeli Digbyben. Később a Brit Columbia állambeli Victoriában, a Mount Douglas Senior Secondary középiskolába járt, és drámát tanult a Kaleidoscope Theatre-ben és a Kidco Theatre Dance Company-ban ugyanabban a városban.

Számos szerepe mellett Fleming visszatérő szerepet játszott a népszerű horror-dráma, az Odaát című sorozatban Karen Singerként, a főszereplő Bobby Singer feleségeként, akit Beaver alakított. 

Fleminget lánya, Madalyn Rose (Max) gyászolja. A megemlékezés időpontját később jelentik be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
