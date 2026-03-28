Antonio Banderas vallomása: ezért fordított hátat Hollywoodnak

A híres színész megváltoztatta az életét egy ijesztő élmény után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 10:30
Antonio Banderas közel egy évtizeddel ezelőtt hátat fordított Hollywoodnak. A Zorro színésze most visszatekint a döntésére.

Antonio Banderas szívrohamot kapott, ezért újraértékelte az életét

Antonio Banderas élete egyik percről a másikra teljesen megváltozott

A 65 éves színész 2017-ben költözött vissza szülővárosába, Málagaba, miután komoly egészségügyi figyelmeztetést kapott. A karrierje és az élete iránya is megváltozott, miután ugyanabban az évben szívrohamot kapott.

Az Evita színésze egy friss interjúban úgy fogalmazott, hogy ez az esemény alapjaiban formálta át a gondolkodását. A történtek után azonnal felhagyott a dohányzással, eladta magángépét, és visszatért Málagaba. Jelenleg párjával, Nicole Kimpel él, több étterem tulajdonosa, valamint egy nonprofit színházat is vezet, a Teatro del Sohot, amely az egyik legfontosabb szenvedélyprojektjévé vált.

Amikor a halállal szembesültem, visszatekintettem és rájöttem, hogy valójában színházi színész vagyok. Még soha nem voltam ilyen boldog.

A Csizmás Kandúr sztárja arról is elmélkedett, hogyan építette fel karrierjét hollywoodi kasszasikerek készítésével. Azt mondta, eredetileg azt mondták neki, hogy spanyolként csak a „rosszfiúkat” játszhatja el a filmekben, de bebizonyította a kétkedőknek, hogy tévedtek, amikor 1998-ban szerepelt a Zorro álarca című filmben.

Még fontosabb a Csizmás Kandúr, mert kisgyerekeknek szól. Meglátnak egy spanyol, sőt andalúz akcentussal beszélő macskát, aki a jófiú

Banderas korábban azt mondta, hogy a szívrohama valószínűleg a legjobb dolog volt, ami valaha történt vele.

Valószínűleg ez volt az egyik legjobb dolog, ami az életemben történt. Olyan volt, mintha feltettem volna a szemüvegemet, és megláttam volna, mi a fontos az életben

Antonio Banderas a túlélését barátnőjének, Nicole Kimpelnek tulajdonítja, aki aszpirinnel segített megmenteni az életét. Egy 300 mg-os aszpirin elrágása és lenyelése életmentő lehet szívroham esetén, mivel hígítja a vért és javítja a szív vérellátását - írja az Unilad.

 

