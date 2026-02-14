Vastapsot kapott a magyar divatmárka az Apolló Galériában

A divattervező-designer koncepciója az ember, az öltözék és a csend kapcsolatát vizsgálja, azt a belső teret keresve, ahol a korábbi gondolatok kitágulhatnak és elmélyülhetnek. Szarvas Valentin a show után adott interjúban mesélt a Csendélet kollekció koncepciójáról és arról, mit jelent számára a Budapest Central European Fashion Week - írj a Life.

Budapest Central European Fashion Week: Szarvas Valentin Csendélet kollekciója

„A Csendélet kollekcióban az előző szezonok koncepcióit gondoltam tovább. A 2023-as Önmagamra hajlok vissza gondolati magja a fenntartható körforgás megélésére épül. Vagyis azzal foglalkoztam, hogy az örök körkörösséget hogyan lehet ruhákon keresztül bemutatni.

A Bújj, bújj zöld ág kollekciómban az örök körforgást felváltotta a jelenlét és a menekülés fogalomköre. Itt a minket körülvevő háborús helyzet is inspirált. A tervezéskor a cél az volt, hogy a ruhákat viselő számára egyfajta menedéket, búvóhelyet biztosítsanak.

A Csendélet kollekcióban pedig próbáltam egy olyan teret keresni, ahol a korábbi gondolatok és fogalmak kitágulhatnak" – avatott be Szarvas Valentin, aki önmagára nem tervezőként és nem is alkotóművészként, sokkal inkább dizájnerként gondol.

„Az AW26/27-es kollekció tehát az ember, az öltözék és a csend viszonyrendszerét vizsgálja, ahol a csend minden hang alfája és ómegája. A csendet alapvetően a különböző zajok törik meg, ezért sokszor képtelenek vagyunk rá koncentrálni. Az érdekelt, hogy ezek a zajos elemek hogyan működnek együtt a végtelen térrel a ruhákon keresztül."

