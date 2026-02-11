Sári Évi szexi álmodozása meghozza a kedvet a nyárhoz – Videó

Sári Évi legújabb Instagram-bejegyzése a Dominikai Köztársaság egyik csodálatos tengerpartján készült. A gyönyörű énekesnő videója minden tekintetet a képernyőre szegez.

Sári Évi máris nyári hangulatba hozta a rajongóit (Fotó: MG)

Pink bikiniben hódította meg a tengerpartot Sári Évi – Erre senki sem volt felkészülve

Kék ég, fehér homok és a hullámzó tenger, ebben a környezetben láthatjuk a gyönyörű énekesnőt sétálni legújabb Instagram-videójában. Az élénk pink bikini tökéletesen kiemeli fantasztikus, nőies alakját, míg a napsütés és a tengerpart mindenki kedvét meghozza a nyaraláshoz.

I should go on walk for my menthal health

– írja a bejegyzéséhez Sári Évi, vagyis el kellene mennem sétálni a mentális egészségemért.

A posztot hihetetlen gyorsasággal elárasztották a lájkok és a dicsérő kommentek:

Annyira jó alakod van! Jó pihenést

– írta az egyik rajongó az énekesnőnek.

„Bikini szezont megnyitottad” – jegyezte meg egy másik lelkes kommentelő.

Sári Évi egyetlen videóval most elhozta nekünk a nyarat. Íme az énekesnő igazán forró tengerparti sétája: