Sári Évi szexi álmodozása meghozza a kedvet a nyárhoz – Videó

Hibátlan alakhoz hibátlan bikini. Sári Évi videója mindent visz!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 21:00
sári évi dominikai köztársaság bikini nyár énekesnő

Sári Évi legújabb Instagram-bejegyzése a Dominikai Köztársaság egyik csodálatos tengerpartján készült. A gyönyörű énekesnő videója minden tekintetet a képernyőre szegez.

Sári Évi máris nyári hangulatba hozott mindenkit
Sári Évi máris nyári hangulatba hozta a rajongóit (Fotó: MG)

Pink bikiniben hódította meg a tengerpartot Sári Évi – Erre senki sem volt felkészülve

Kék ég, fehér homok és a hullámzó tenger, ebben a környezetben láthatjuk a gyönyörű énekesnőt sétálni legújabb Instagram-videójában. Az élénk pink bikini tökéletesen kiemeli fantasztikus, nőies alakját, míg a napsütés és a tengerpart mindenki kedvét meghozza a nyaraláshoz.

I should go on walk for my menthal health

– írja a bejegyzéséhez Sári Évi, vagyis el kellene mennem sétálni a mentális egészségemért.

A posztot hihetetlen gyorsasággal elárasztották a lájkok és a dicsérő kommentek:

Annyira jó alakod van! Jó pihenést

– írta az egyik rajongó az énekesnőnek.

„Bikini szezont megnyitottad” – jegyezte meg egy másik lelkes kommentelő.

Sári Évi egyetlen videóval most elhozta nekünk a nyarat. Íme az énekesnő igazán forró tengerparti sétája:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
