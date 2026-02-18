Leticia Calderón hazánkba érkezik: Valóban gyűjtöttek Esmeralda szemműtétére a magyarok?
A kilencvenes évek végén kevés olyan televíziós széria volt, amely akkora érzelmi hullámot indított volna el Magyarországon, mint egy vak, ártatlan lány sorsa. Esmeralda története nemcsak könnyeket csalt a szemekbe, hanem – a legendák szerint – pénzgyűjtéseket is elindított egy szemműtét reményében. Az, hogy ez valóban megtörtént-e, máig nem tisztázott, ám a főszereplő Leticia Calderón alakítása kétségtelenül mély nyomot hagyott a nézőkben.
Magyarországon a kilencvenes évek végén a latin-amerikai szappanoperák valódi aranykorukat élték. Ezek közül is kiemelkedett az Esmeralda, amely egy vak, tiszta lelkű fiatal lány tragédiákkal teli életét mutatta be. A főszerepet a mexikói színésznő, Leticia Calderón alakította, aki hiteles és érzelmes játékával milliókat késztetett együttérzésre.
Leticia Calderón szerepe túllépett a képernyőn
- Esmeralda története – Egy vak lány tragédiája a kilencvenes évek magyar tévénézőit mélyen megérintette.
- Leticia Calderón szerepe – A főszereplő hiteles játéka erős együttérzést váltott ki.
- A pénzgyűjtés legendája – Állítólag gyűjtöttek Esmeralda szemműtétjére, de hivatalos bizonyíték nincs.
- A sorozat hatása – Milliók követték, napi rituálévá vált, a fikció valós érzelmeket váltott ki.
A sorozat hatása messze túlmutatott a képernyőn. A széria népszerűségének csúcsán elterjedt a hír Magyarországon, hogy nézők gyűjtéseket szerveznek Esmeralda szemműtétjére, abban a reményben, hogy a vak lány visszanyerheti a látását. Arról azonban nincs hiteles feljegyzés, hogy ki, mikor és milyen formában szervezte volna ezeket az adománygyűjtéseket. Hivatalos, dokumentált kampány soha nem létezett, és amikor sokak számára tudatosult, hogy egy fiktív karakter „műtétjére” adtak pénzt – vagy hitték úgy, hogy adtak –, rengetegen becsapva érezték magukat.
Városi legenda vagy a kilencvenes évek legnagyobb csalása?
A történet szájról szájra terjedt, később újságcikkek, visszaemlékezések és internetes beszélgetések is tovább erősítették, ám mind a mai napig nem került elő olyan bizonyíték, amely igazolná, hogy valóban országos, szervezett adománygyűjtés zajlott volna, még ha becsapásról szólt volna is. Ennek ellenére a felháborodás nagyon is valós volt. Sokan utólag úgy emlékeznek, hogy ez volt az egyik „legnagyobb csalás”, amely érzelmileg használta ki a jóhiszemű tévénézőket.
Miért lehetett ezt akkoriban ilyen könnyen elhinni?
Felmerül a kérdés: miért lehetett a kilencvenes években ilyen könnyen összehozni egy ilyen átverést? Vagy legalábbis elhitetni mindenkivel, hogy ez valóban megtörtént... A válasz részben a kor médiaviszonyaiban keresendő. Az internet még gyerekcipőben járt, az információ lassan terjedt, és kevesen kérdőjelezték meg azt, amit a televízió sugárzott. Az Esmeralda nem csupán egy sorozat volt, hanem napi rituálé: emberek igazították hozzá az életüket, a vacsorát, a munkát és a családi programokat. Korabeli adatok szerint milliók követték esténként a történetet.
Amikor egy fiktív karakter igazi emberré vált
A sorozat ereje abban rejlett, hogy a fikciót valós érzelmekkel töltötte meg. Esmeralda alakja sokak számára több lett, mint egy karakter: egy segítségre szoruló, „igazi” ember, akinek sorsa miatt aggódni kellett. Ez tette lehetővé, hogy a szemműtétről szóló történet legendává, majd botrányos emlékké váljon – olyanná, amelyről még évtizedekkel később is beszélünk.
Nem Esmeralda volt az egyetlen: Isaura tanulságos esete
Fontos azonban megjegyezni, hogy nem az Esmeralda volt az egyetlen telenovella, amely ilyen reakciókat váltott ki. A korábbi években a Rabszolgasors (Escrava Isaura) szintén mélyen megérintette a magyar közönséget, és ennél a sorozatnál dokumentáltan akadtak nézők, akik valóban pénzt próbáltak adni a főhősnő felszabadítására. A címszerepet alakító Lucélia Santos magyarországi látogatásai során több ilyen felajánlás is elhangzott, bár ezeket soha nem fogadták el. Ezek az elszigetelt, de valós esetek hozzájárulhattak ahhoz, hogy később az Esmeralda körüli történet is sokak számára hihetőnek tűnjön.
Mindenesetre a történet most újra aktuálissá vált. Ugyanis erős véndéggárdával indult A Nagy Duett 2026-os évada: az első adásban a műsor ötödik zsűritagja Ana María Orozco, a Betty, a csúnya lány világsztár főszereplője volt. A TV2 azonban tovább fokozta az izgalmakat: a csatorna bejelentette, hogy a következő adásban egy újabb ikonikus telenovella legendás alakja csatlakozik vendégként a zsűrihez. A Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Kasza Tibi és Horváth Tamás alkotta négyes munkáját a jövő héten az Esmeralda főszereplője segíti majd.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre