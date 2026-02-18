Leticia Calderón hazánkba érkezik: Valóban gyűjtöttek Esmeralda szemműtétére a magyarok?

Magyarországon a kilencvenes évek végén a latin-amerikai szappanoperák valódi aranykorukat élték. Ezek közül is kiemelkedett az Esmeralda, amely egy vak, tiszta lelkű fiatal lány tragédiákkal teli életét mutatta be. A főszerepet a mexikói színésznő, Leticia Calderón alakította, aki hiteles és érzelmes játékával milliókat késztetett együttérzésre.

Leticia Calderón játszotta azt a vak lányt, akivel mindenki tudott azonosulni (Fotó: Mediaworks archív)

Leticia Calderón szerepe túllépett a képernyőn

A sorozat hatása messze túlmutatott a képernyőn. A széria népszerűségének csúcsán elterjedt a hír Magyarországon, hogy nézők gyűjtéseket szerveznek Esmeralda szemműtétjére, abban a reményben, hogy a vak lány visszanyerheti a látását. Arról azonban nincs hiteles feljegyzés, hogy ki, mikor és milyen formában szervezte volna ezeket az adománygyűjtéseket. Hivatalos, dokumentált kampány soha nem létezett, és amikor sokak számára tudatosult, hogy egy fiktív karakter „műtétjére” adtak pénzt – vagy hitték úgy, hogy adtak –, rengetegen becsapva érezték magukat.

Az 57 éves művésznő, Leticia Calderón a hétvégén Magyarországra utazik, hogy részt vegyen A Nagy Duett műsorában (Fotó: TV2)

Városi legenda vagy a kilencvenes évek legnagyobb csalása?

A történet szájról szájra terjedt, később újságcikkek, visszaemlékezések és internetes beszélgetések is tovább erősítették, ám mind a mai napig nem került elő olyan bizonyíték, amely igazolná, hogy valóban országos, szervezett adománygyűjtés zajlott volna, még ha becsapásról szólt volna is. Ennek ellenére a felháborodás nagyon is valós volt. Sokan utólag úgy emlékeznek, hogy ez volt az egyik „legnagyobb csalás”, amely érzelmileg használta ki a jóhiszemű tévénézőket.

Túl van két sikertelen házasságon, két fia született, akik már mindketten nagykorúak, egyikőjük, Luciano azonban Down-szindrómával született (Fotó: Mediaworks)

Miért lehetett ezt akkoriban ilyen könnyen elhinni?

Felmerül a kérdés: miért lehetett a kilencvenes években ilyen könnyen összehozni egy ilyen átverést? Vagy legalábbis elhitetni mindenkivel, hogy ez valóban megtörtént... A válasz részben a kor médiaviszonyaiban keresendő. Az internet még gyerekcipőben járt, az információ lassan terjedt, és kevesen kérdőjelezték meg azt, amit a televízió sugárzott. Az Esmeralda nem csupán egy sorozat volt, hanem napi rituálé: emberek igazították hozzá az életüket, a vacsorát, a munkát és a családi programokat. Korabeli adatok szerint milliók követték esténként a történetet.