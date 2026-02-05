Szépen gömbölyödik Horváth Csenge pocakja

Szabályosan felrobbant a közösségi média, mikor Horváth Csenge úgy döntött, megmutatja, milyen nagyra nőtt már a terhespocakja. Bár még nem láthattunk ultrahangfelvételeket, Csenge kirakott egy TikTok videót, ami azt az időszakot vicceli el, amikor még nem tudta, hogy terhes.

Horváth Csenge párja, Barabás Ottó egyből eljegyezte Csengét, amikor kiderült, várandós (Fotó: Instagram / Horváth Csenge)

Horváth Csenge várandós, amit az első hónapban még nem is sejtett

A kisbabám, amikor megkóstolja az összes fajta bort, amit az első hónapban ittam, mert nem tudtam, hogy terhes vagyok már

– poénkodott Csenge. Szerencsére a babájának nem történt semmi baja. Orvosi szakvélemények szerint egyébként az első hetek kritikusak a magzat fejlődése szempontjából. Ez az időszak az embrionális fejlődés kezdetét jelenti, amikor a sejtek gyorsan osztódnak és alapvető szervek kezdenek kialakulni.

Fésűs Nelly lányának szülése egyre közelebb van

Persze semmi kétség afelől, hogy varázslatos édesanya lesz a 23 éves lányból. Fésűs Nelly lánya szülése egyre közelebb van. Közösségi oldalán osztott meg egy mesébe illő fotót terhességéről a modell, akinek időközben nemcsak a haja, de a terhespocakja is megnőtt. Egyre közeledünk a dátumhoz, hogy világra hozza gyermekét.

Horváth Csenge terhessége jó érzésekkel tölti el a kismamát

Az anyává válás csendes kiváltsága

– írta a selyemruhába öltözött alakját megörökítő fotóhoz, amely pillanatok alatt meghatotta a rajongókat.

Egyik követője percekkel a poszt megjelenése után így reagált: „Álomszép babád lesz szerintem! Legyen egészséges és legyen boldog élete.” Mások pedig egyetértettek abban, hogy nemcsak a kisbaba lesz gyönyörű, hanem Csenge is sugárzó, varázslatos kismamaként ragyog.