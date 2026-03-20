A városházán lett rosszul a polgármester, nem élte túl
Gyászol az egész város. A polgármester elvesztése hatalmas űrt hagy a szívekben.
Az idahói Nampa település megválasztott polgármestere, a városházán lefolytatott gyűlése közben lett hirtelen rosszul, majd orvosi vészhelyzet állt elő és kórházba kellett vinni. A történet nemért boldog véget, a polgármester nem sokkal később elhunyt.
Elhunyt a polgármester, nem tudták megmenteni
Rick Hogaboam március 18-án 6 óra 45 perc körül az idahói Eagle városházán tartózkodott, mikor orvosi vészhelyzet történt. Az NBC-vel közös KTVB-vel folytatott beszélgetés szerint a politikus 47 éves volt. Nampa városa a Facebookon tett közzé egy közleményt.
A legmélyebb szomorúsággal kell jelentenünk, hogy Rick Hogaboam polgármester ma este orvosi vészhelyzetet élt át és elhunyt
- idézi a People.
Hozzátették, hogy arra kérik a a közösséget, hogy imádkozzanak a családjáért és a barátaiért ebben a nehéz időszakban. Nem csak a polgármesterüknek hívták a közleményben Rick Hogaboam-ot, hanem egy barátnak, akitől most el kell búcsúzniuk.
Rick Hogaboam Brad Pike, Eagle polgármestere mellett ült, aki szemtanúja volt az incidensnek. Azonnal megkezdte a férfi újraélesztését, a városháza ülését pedig berekesztették. A helyi hatóságok gyorsan reagáltak.
Az idahói Greater Treasure Valley polgármestereinek és megyei biztosainak koalíciója szintén részvétét nyilvánította a polgármester halálát követően. „Partnerségünk minden polgármestere és megyei biztosa, valamint polgáraink nevében megtört szívvel veszítjük el egyik nagyra becsült kollégánkat” - írták.
Rick Hogaboam-ot, aki egyszerre volt férj, apa és nagyapa, 2025. november 4-én választották Nampa 31. polgármesterévé, 2026. január 5-én pedig letette hivatali esküjét.
Korábban Canyon megye jegyzője volt, különböző bizottságokban tevékenykedett. Nampa város tanácsosának is megválasztották, valamint Idaho állam szenátorhelyettese is volt 2021-ben.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre