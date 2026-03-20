A városházán lett rosszul a polgármester, nem élte túl

Az idahói Nampa település megválasztott polgármestere, a városházán lefolytatott gyűlése közben lett hirtelen rosszul, majd orvosi vészhelyzet állt elő és kórházba kellett vinni. A történet nemért boldog véget, a polgármester nem sokkal később elhunyt.

Elhunyt a polgármester, nem tudták megmenteni

Rick Hogaboam március 18-án 6 óra 45 perc körül az idahói Eagle városházán tartózkodott, mikor orvosi vészhelyzet történt. Az NBC-vel közös KTVB-vel folytatott beszélgetés szerint a politikus 47 éves volt. Nampa városa a Facebookon tett közzé egy közleményt.

A legmélyebb szomorúsággal kell jelentenünk, hogy Rick Hogaboam polgármester ma este orvosi vészhelyzetet élt át és elhunyt

- idézi a People.

Hozzátették, hogy arra kérik a a közösséget, hogy imádkozzanak a családjáért és a barátaiért ebben a nehéz időszakban. Nem csak a polgármesterüknek hívták a közleményben Rick Hogaboam-ot, hanem egy barátnak, akitől most el kell búcsúzniuk.

Rick Hogaboam Brad Pike, Eagle polgármestere mellett ült, aki szemtanúja volt az incidensnek. Azonnal megkezdte a férfi újraélesztését, a városháza ülését pedig berekesztették. A helyi hatóságok gyorsan reagáltak.

Az idahói Greater Treasure Valley polgármestereinek és megyei biztosainak koalíciója szintén részvétét nyilvánította a polgármester halálát követően. „Partnerségünk minden polgármestere és megyei biztosa, valamint polgáraink nevében megtört szívvel veszítjük el egyik nagyra becsült kollégánkat” - írták.

Rick Hogaboam-ot, aki egyszerre volt férj, apa és nagyapa, 2025. november 4-én választották Nampa 31. polgármesterévé, 2026. január 5-én pedig letette hivatali esküjét.

Korábban Canyon megye jegyzője volt, különböző bizottságokban tevékenykedett. Nampa város tanácsosának is megválasztották, valamint Idaho állam szenátorhelyettese is volt 2021-ben.