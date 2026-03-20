„Vége van az életemnek?”: Az orvosok nem hitték, hogy túléli fejsérülését a fiatal
A tinédzser egy ibizai nyaralás során szerzett súlyos fejsérülést, ami miatt négy hónapig a stroke-osztályon feküdt.
Daniel Hurst tavaly májusban vett részt a Yateley United Football Club szervezésében, a szokásos éves kiruccanásukon, egy ibizai nyaralóhelyen. Az utazás szórakozás helyett azonban tragédiával végződött, miután a 19 éves Hurst olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy az orvosok abban sem hittek, hogy a fiú túléli.
Az orvosok nem láttak rá sok esélyt, hogy a fiú túlélheti
Néhány órával később a rendőrség értesítette az apját, hogy Danielt súlyos fejsérülésekkel szállítottak kórházba, és várhatóan nem éli túl az éjszakát. Majd a fiút Mallorcára szállították, ahol műtétre volt szüksége, melynek során az orvosoknak el kellett távolítaniuk a koponyája egy részét, hogy megpróbálják megállítani a duzzanatot majd mesterséges kómába helyezték. Négy hét után stabilizálódott annyira az állapota, hogy helikopterrel a surrey-i Frimley Park Kórházba szállították, ahol négy hónapot töltött egy stroke-osztályon, a traumás agysérülést betegek számára fenntartott helyen. Amikor Daniel kórházba került, nem tudott járni és beszélni se, de a sikeres kezelés következtében, most már azt tervezgeti, hogy lefutja a londoni maratont, hogy pénzt gyűjtsön a kórház jótékonysági szervezetének.
Azt mondták nekünk, hogy nagyon nagy az esélye annak, hogy nem éli túl – elég őszinték voltak a sérülései súlyosságával kapcsolatban. Fel kellett hívnom az anyját, és elmondanom neki, mi történt, szörnyű volt.
– mondta az apa.
Dan végül felépült a sérüléséből és egyre jobb fizikai állapotban van. Példája arra is felhívja a figyelmet, hogy ilyen súlyos sérülések után is megfelelő rehabilitációval kiváló eredményeket lehet elérni.
Segíteni akarok abban, hogy a hasonló helyzetbe került emberek egyszerűen csak tovább tudjanak lépni– az élet soha nem ér véget. Tudom, hogy nehéz. Voltak pillanatok, amikor én is azt gondoltam: „vége van az életemnek?”… de tovább kell menni.
– osztotta meg pozitív szemléletét a fiú.
Forrás: Mirror
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre