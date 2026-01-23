Völgyesi Gabi: „El sem tudtam képzelni, egyszer annyi pénzem lesz, hogy szép ruhatáram legyen"

RETRO RÁDIÓ

Senkit sem ismert a szakmában, mégis sikerrel járt. Völgyesi Gabi születésnapja alkalmából szívesen nosztalgiázott a kezdetekről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 20:15
születésnap Unique Völgyesi Gabi család

Völgyesi Gabi 49 éves lett, és az idő múlása láthatóan nem teherként, inkább természetes állapotként van jelen az életében. A Unique énekesnője továbbra is aktív, tele tervekkel, miközben a család, a munka és az alkotás egyszerre ad keretet a mindennapjainak. A születésnapja idén a központi felvételi írásbeli előtti napra esett, amikor az anyai figyelem óhatatlanul máshová fókuszálódik. Mindez azonban cseppet sem vette el a kedvét az ünnepléstől, amit továbbra is fontosnak tart, még ha most kicsit más hangsúllyal is.

Völgyesi Gabi közel 30 éve van már a zenei pályán.
Völgyesi Gabi Unique énekesnőjeként 28 éve járja az országot (Fotó: Bors)

Völgyesi Gabi gyerekei is januárban ünneplik a születésnapjukat

A születésnapom pont a központi felvételi írás előtti napra esik, ilyenkor a kutya sem foglalkozik velem, de remélhetőleg utána majd igen” – árulta el nevetve az énekesnő. A január egyébként is sűrű hónap a családban: nagyobbik fia, Martin 2012-ben, kisebbik gyermeke, Eliot 2014-ben született szintén ebben a hónapban: 

Ettől függetlenül szeretem az ünneplést, az ajándékot. A férjem mindig gondoskodik róla. A gyerekeimnek mondtam is: ugye tudjátok, hogy anyának szülinapja lesz? Remélem, kapok majd valamilyen kézzel készült csodát. Egyelőre nem látom a jeleit, de lehet, hogy csak nagyon jól titkolják

– tette hozzá az énekesnő.

Nem foglalkoztatja az idő múlása

Völgyesi Gabi büszkén beszélt a gyermekeiről is: „Martin, aki most felvételizik nagyon jó kommunikátor, erős társas készségei vannak. Eliotnál pedig a művészi oldal mellett a műszaki véna is megmutatkozik. Amikor legózik, például motort épít bele, legutóbb gumikkal kísérletezett, és abból is kisebb-nagyobb találmányokat hozott létre”– fejtette ki. Úgy érzi, ezt az érdeklődést bizonyára az édesapjától örökölte, aki zenészként képes rendszerekben, struktúrákban gondolkodni.

Az idő múlása kapcsán meglepően laza a hozzáállása: 

Nem különösebben foglalkoztat. Annyi minden zajlik az életünkben, hogy nem központi kérdés azon gondolkodni, hány éves vagyok. Ha belegondolok, természetesen nem érzem magam 49 évesnek

– vallotta be őszintén. 

Völgyesi Gabi és Kovacsics Ádám boldogan élnek egymás mellett.
Völgyesi Gabi férje Kovacsics Ádám remek párost alkotnak (Fotó: Szabolcs László)

Odafigyel az egészségére

Ennek érdekében tudatosan tesz is: „Figyelek arra, hogy külsőleg és belsőleg is jól érezzem magam a bőrömben. Ebben a hidegben inkább otthon tornázom, de futni is szoktam”– árulta el. A Unique 28 éve után is aktív, sőt, érkezik az évenkénti akvás buli, és rengeteg fellépésük van. Emellett zenei élményprogramokat kínálnak szállodákban, Gabi pedig továbbra is jogászkodik a szerzői jog területén: „Foglalkozom többek között zenekarok-, előadók nevének védjegyoltalmával, szereplői szerződések-, filmforgalmazási szerződések véleményezésével, szerkesztésével, egyéb szellemi alkotások oltalmával – és nagyon szeretem az életemnek ezt az oldalát is”– jegyezte meg.

A kamaszkori énje elégedetten mosolyogna

Kamaszkori álmairól váratlan vallomást tett

Gimnazista koromban el sem tudtam képzelni, hogy egyszer annyi pénzem lesz, hogy egy szép ruhatáram legyen. Amikor ez végül megvalósult, elégedetten néztem vissza

– árulta el. Hozzátette, tőke és kapcsolatok nélkül kevesen gondolták volna, hogy révbe érnek: „Geszti Péter is ezt mondta anno, de nálam ez inkább kontraproduktív volt – pont ezért akartam megmutatni, hogy igenis lehet.Völgyesi Gabi azóta már nem bizonyítani akar, hanem jelen lenni: anyaként, alkotóként, nőként és előadóként egyszerre. Az elmúlt közel három évtized alatt nemcsak egy zenekart, hanem egy stabil, sokszínű életet is felépített, amelyben a színpad, a család és a háttérmunka egyformán fontos szerepet kap.

 

