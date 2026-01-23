Völgyesi Gabi: „El sem tudtam képzelni, egyszer annyi pénzem lesz, hogy szép ruhatáram legyen"

Völgyesi Gabi 49 éves lett, és az idő múlása láthatóan nem teherként, inkább természetes állapotként van jelen az életében. A Unique énekesnője továbbra is aktív, tele tervekkel, miközben a család, a munka és az alkotás egyszerre ad keretet a mindennapjainak. A születésnapja idén a központi felvételi írásbeli előtti napra esett, amikor az anyai figyelem óhatatlanul máshová fókuszálódik. Mindez azonban cseppet sem vette el a kedvét az ünnepléstől, amit továbbra is fontosnak tart, még ha most kicsit más hangsúllyal is.

Völgyesi Gabi Unique énekesnőjeként 28 éve járja az országot (Fotó: Bors)

Völgyesi Gabi gyerekei is januárban ünneplik a születésnapjukat

„A születésnapom pont a központi felvételi írás előtti napra esik, ilyenkor a kutya sem foglalkozik velem, de remélhetőleg utána majd igen” – árulta el nevetve az énekesnő. A január egyébként is sűrű hónap a családban: nagyobbik fia, Martin 2012-ben, kisebbik gyermeke, Eliot 2014-ben született szintén ebben a hónapban:

Ettől függetlenül szeretem az ünneplést, az ajándékot. A férjem mindig gondoskodik róla. A gyerekeimnek mondtam is: ugye tudjátok, hogy anyának szülinapja lesz? Remélem, kapok majd valamilyen kézzel készült csodát. Egyelőre nem látom a jeleit, de lehet, hogy csak nagyon jól titkolják

– tette hozzá az énekesnő.

Nem foglalkoztatja az idő múlása

Völgyesi Gabi büszkén beszélt a gyermekeiről is: „Martin, aki most felvételizik nagyon jó kommunikátor, erős társas készségei vannak. Eliotnál pedig a művészi oldal mellett a műszaki véna is megmutatkozik. Amikor legózik, például motort épít bele, legutóbb gumikkal kísérletezett, és abból is kisebb-nagyobb találmányokat hozott létre”– fejtette ki. Úgy érzi, ezt az érdeklődést bizonyára az édesapjától örökölte, aki zenészként képes rendszerekben, struktúrákban gondolkodni.

Az idő múlása kapcsán meglepően laza a hozzáállása:

Nem különösebben foglalkoztat. Annyi minden zajlik az életünkben, hogy nem központi kérdés azon gondolkodni, hány éves vagyok. Ha belegondolok, természetesen nem érzem magam 49 évesnek

– vallotta be őszintén.

Völgyesi Gabi férje Kovacsics Ádám remek párost alkotnak (Fotó: Szabolcs László)

Odafigyel az egészségére

Ennek érdekében tudatosan tesz is: „Figyelek arra, hogy külsőleg és belsőleg is jól érezzem magam a bőrömben. Ebben a hidegben inkább otthon tornázom, de futni is szoktam”– árulta el. A Unique 28 éve után is aktív, sőt, érkezik az évenkénti akvás buli, és rengeteg fellépésük van. Emellett zenei élményprogramokat kínálnak szállodákban, Gabi pedig továbbra is jogászkodik a szerzői jog területén: „Foglalkozom többek között zenekarok-, előadók nevének védjegyoltalmával, szereplői szerződések-, filmforgalmazási szerződések véleményezésével, szerkesztésével, egyéb szellemi alkotások oltalmával – és nagyon szeretem az életemnek ezt az oldalát is”– jegyezte meg.