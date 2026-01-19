Várkonyi Mátyás: Úgy éreztem, lemaradok mindenről

Várkonyi Mátyás őszintén mesélt az életéről, a múltjáról, a karrierjéről és a családjáról a hot! magazinnak.

Várkonyi Mátyás óriási eredményeket ért el a karrierjében - Fotó: Markovics Gábor / hot magazin!

hot!: Szentendrén ünnepelte a szakma és a közönség a Rock Színház 45. és a te 75. születésnapodat. Milyen volt találkozni a régi barátokkal?

Várkonyi Mátyás: Eljött mindenki, aki csak ott volt az eltelt években. Örülhetett a közönség Eszményi Vikinek, Malek Andreának, Vikidál Gyulának – felsorolni sem lehet.

hot!: A családotokban jelen volt a zene?

Várkonyi Mátyás: Édesapám mandolinozott, mi, gyerekek azt játszottuk, hogy a hangszer egy hajó: a kádban úsztattuk – szét is ázott. Édesanyám nagyon szépen énekelt. A óvodában mondták az óvónők, hogy muzikális gyerek vagyok, jó hangom van. Édesapám levelet írt a Rádió gyerekkórusának, kérve, hogy vegyenek fel. Ez 1957-ben történt, a forradalom után.

hot!: Kemény évek lehettek: a kórus utazott a világban, közben iskolába kellett járni, tanulni, elvégezni az általánost. Nyolcévesen zenés darabokat is írtál.

Várkonyi Mátyás: Kiváló tanáraink voltak, kezdve a kórus vezetőin, Csányi Lászlón és a feleségén, Botka Valérián. Szokolay Sándor felesége, Szesztay Sári is tanított, de tanárunk volt Czigány György és Kistétényi Melinda is. Lejegyezhettem a saját szerzeményeimet.

Az egész szakma ünnepelte a zenész 75. születésnapját - Fotó: hot magazin!/ archív

Várkonyi Mátyás fiatalon kezdte a karrierjét

hot!: Innen iratkoztál be a Bartók Béla zenei konzervatóriumba?

Várkonyi Mátyás: Igen. Zeneszerző szakra. Aztán jelentkeztem a Zeneakadémia jazz tanszakára. Csak közben elvittek két évre katonának.

hot!: Az egyetemistákat nem egy évre vitték?

Várkonyi Mátyás:

Akkor még nem számított felsőfokú tanulmánynak a jazz tanszak. Veszprém után kerültem Székesfehérvárra, helyőrségi katonazenekarhoz. Új hangszerekkel ismerkedtem meg, főleg fúvósokkal, és jó kapcsolatokra tettem szert a Videotonnál, ami a későbbi pályámon nagy segítség volt. De úgy éreztem, ez a két év behozhatatlan: lemaradok mindenről.

hot!: Miről maradtál volna le? Alapítója voltál a Generálnak!

Várkonyi Mátyás: Mi eleve eggyel később kezdtünk, amikor az alig néhány évvel idősebbek már ismerték a Beatlest meg a többi nagy együttest. Késésben vagyunk – folyton ezt éreztük már a gimnáziumi együttesben, a ZéGében is.