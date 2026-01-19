Várkonyi Mátyás: Úgy éreztem, lemaradok mindenről
A Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjaként már nyolcévesen zenét szerzett. A konzervatórium elvégzése után a Zeneakadémia jazz tanszakán végzett Várkonyi Mátyás. Az Erkel Ferenc-díjas zenész alapítója volt a ZéGé és a Generál együttesnek, majd a Rock Színháznak. A felesége Horváth Kata iparművész, jelmeztervező. Három gyermekük van: Máté, Ádám és Zsófia.
Várkonyi Mátyás őszintén mesélt az életéről, a múltjáról, a karrierjéről és a családjáról a hot! magazinnak.
hot!: Szentendrén ünnepelte a szakma és a közönség a Rock Színház 45. és a te 75. születésnapodat. Milyen volt találkozni a régi barátokkal?
Várkonyi Mátyás: Eljött mindenki, aki csak ott volt az eltelt években. Örülhetett a közönség Eszményi Vikinek, Malek Andreának, Vikidál Gyulának – felsorolni sem lehet.
hot!: A családotokban jelen volt a zene?
Várkonyi Mátyás: Édesapám mandolinozott, mi, gyerekek azt játszottuk, hogy a hangszer egy hajó: a kádban úsztattuk – szét is ázott. Édesanyám nagyon szépen énekelt. A óvodában mondták az óvónők, hogy muzikális gyerek vagyok, jó hangom van. Édesapám levelet írt a Rádió gyerekkórusának, kérve, hogy vegyenek fel. Ez 1957-ben történt, a forradalom után.
hot!: Kemény évek lehettek: a kórus utazott a világban, közben iskolába kellett járni, tanulni, elvégezni az általánost. Nyolcévesen zenés darabokat is írtál.
Várkonyi Mátyás: Kiváló tanáraink voltak, kezdve a kórus vezetőin, Csányi Lászlón és a feleségén, Botka Valérián. Szokolay Sándor felesége, Szesztay Sári is tanított, de tanárunk volt Czigány György és Kistétényi Melinda is. Lejegyezhettem a saját szerzeményeimet.
Várkonyi Mátyás fiatalon kezdte a karrierjét
hot!: Innen iratkoztál be a Bartók Béla zenei konzervatóriumba?
Várkonyi Mátyás: Igen. Zeneszerző szakra. Aztán jelentkeztem a Zeneakadémia jazz tanszakára. Csak közben elvittek két évre katonának.
hot!: Az egyetemistákat nem egy évre vitték?
Várkonyi Mátyás:
Akkor még nem számított felsőfokú tanulmánynak a jazz tanszak. Veszprém után kerültem Székesfehérvárra, helyőrségi katonazenekarhoz. Új hangszerekkel ismerkedtem meg, főleg fúvósokkal, és jó kapcsolatokra tettem szert a Videotonnál, ami a későbbi pályámon nagy segítség volt. De úgy éreztem, ez a két év behozhatatlan: lemaradok mindenről.
hot!: Miről maradtál volna le? Alapítója voltál a Generálnak!
Várkonyi Mátyás: Mi eleve eggyel később kezdtünk, amikor az alig néhány évvel idősebbek már ismerték a Beatlest meg a többi nagy együttest. Késésben vagyunk – folyton ezt éreztük már a gimnáziumi együttesben, a ZéGében is.
hot!: A Generálban csupa helyes fiú volt, a vokálozó Mikroliedben pedig csinos lányok. Miért lettetek félreállítva a nagy sikerek közben?
Várkonyi Mátyás: A zenekarban mindenki énekelt: Révész Sanyi, Karácsony János, Novai Gábor, később Charlie és én meg a gyerekkórustól hívott lányok. Voltaképpen mi hoztuk be a magyar könnyűzenébe a vokális, dallamos vonalat. Erdős Péter azonban beleszólt: először a vokált akarta átcsábítani, de a lányok nem mentek, így megalapították a Kócbabákat, és ők mentek a Neotonhoz. Mellettük már nem volt helyünk a hazai zenei életben.
Várkonyi Mátyás gyerekei mind sikeresek
hot!: Neked azonban hamarosan – Miklós Tiborral együtt – ott volt a Rock Színház.
Várkonyi Mátyás: Az Operettszínház már nem úgy ment, mint korábban. Körülnéztünk, és azt gondoltuk, hogy valami más, valami új kell. Gyanakodva figyeltek bennünket; azt mondták, hogy nem is színészekkel dolgozunk. Jó néhány rockénekest kértünk fel, és később ők játszottak a darabjainkban – kiderült, hogy ezt is tudják.
hot!: Az első bemutatótokon, az Evitán 1980-ban a Margitszigeten ott volt egész Budapest: óriási sikere volt a musicalnek!
Várkonyi Mátyás: Azt gondoltam, hogy saját darabokra van szükség, de Miklós Tibi ragaszkodott hozzá, hogy világsikerrel kezdjünk. Szakácsi Sándor bravúros Che Guevara volt, minden figyelmeztetés ellenére a fal tetején játszott, Kováts Kriszta nagyszerű Evita volt. A következő évben pedig már bemutattuk a Néróról szóló saját rockoperánkat, a Sztárcsinálókat. Szegeden évekig sikeres előadásaink voltak.
hot!: Épületetek nem volt, sokfelé játszottatok „albérletben”. Támogatták hivatalosan a Rock Színházat?
Várkonyi Mátyás: Amikor a színház igazgatója lettem, megjelent egy ismeretlen férfi azzal, hogy időnként eljönne beszélgetni velem. Azonnal megértettem, hogy mit akar, és azt mondtam neki, hogy erre még nem vagyok elég érett. Soha többé nem jelentkezett.
hot!: A Rock Színháznak köszönheted a feleségedet. Hogy találkoztatok?
Várkonyi Mátyás:
Horváth Kata az iparművészeti főiskolára járt; eljött két évfolyamtársával, ők készítették a színháznak a jelmezeket, a díszleteket. Összeházasodtunk, azóta is együtt vagyunk, lett három gyerekünk. Máténak informatikai cége van. Ádám plakát- és festménygyűjtő, kereskedő, saját galériát vezet. Zsófi Zeneakadémiát végzett, karvezető-karmester, a Kodály Intézetben dolgozik.
hot!: A Rock Színház megszűntével nem érezted úgy, hogy kicsit belehaltatok a történtekbe?
Várkonyi Mátyás: Nem mentem a többiekkel az Operetthez. Turnészínházzá alakultunk, vittük az Evitát és a Dorian Gray-t német nyelvterületre. Ez öt évig tartott.
hot!: Szinte mindenkivel dolgoztál. Volt szerző- és munkatársad Bródy, Bereményi Géza, Nagy Viktor, KERO, te írtad Charlie-nak a Könnyű álmot hozzon az éj című dalt, felléptél Cserháti Zsuzsával, Van, aki kimaradt a felsorolásból?
Várkonyi Mátyás: Presser. Vele fagylaltozni jártunk a Vásárhelyi Magda tanárnőnél tartott zongoraórák után.
hot!: Számtalan darabot írtál. Vannak új szerzemények? Mivel foglalkozol mostanában?
Várkonyi Mátyás: Az Egri csillagok 28 éve folyamatosan megy. A Sztárcsinálókat is újra meg újra előveszik a színházak. Fábri Péterrel írtam egy darabot, a Mária és Teréziát. Írom a Sztárcsinálók előzményét. És az AI foglalkoztat mint zenei program. Nem helyettem dolgozik, de hozzátesz ahhoz, amit én kitaláltam. Egy céges ismertetőt megír, de költeményt nem. Jól kell használni Antal Imrét – én így hívom.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre