"Az áldozatok gyakran nagyon nehezen tudnak kilépni" - A Sugarloaf a családon belüli erőszakról énekel
Nehéz témát választottak, de ezzel sokaknak segítenek.
A Sugarloaf zenekar nagy vállalást tett, és a családon belüli erőszak témáját dolgozta fel egy dal és egy videóklipp keretein belül. Bátor vállalásuk után a Bors készített velük interjút a témában.
Muri Enikő: „Nem az a kérdés, miért nem lépett ki az áldozat”
“A „tánc” metaforája azokra a láthatatlan körökre utal, amelyekből az áldozatok gyakran nagyon nehezen tudnak kilépni – különösen akkor, ha a környezet hallgat.”
A dal nem egy megoldást ad ezekre a problémákra, de lehet az első mondat egy régóta halogatott beszélgetésben, nem válaszokat ad, hanem kérdéseket tesz fel – és néha ez a fontosabb.
„Nem az a kérdés, miért nem lépett ki az áldozat, hanem az, miért volt kényszerű benne maradnia, akár kiskorúról, akár egy felnőttről beszélünk. A családon belüli erőszak nem ritka – csak ritkán kerül felszínre sajnos. Ha csak egy ember felismeri magát ebben a dalban, már volt értelme” – kezdte az énekesnő.
Tóth Szabi: „Ez a dal nem oldja meg a problémát, de segíthet kimondani azokat”
A Sugarloaf ezzel a klippel tudatosan vállal társadalmi szerepet: céljuk, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az erőszak nem magánügy, és hogy a bántalmazásnak soha nincs elfogadható magyarázata. Tóth Szabi elmondta, hogy szerinte a legférfiatlanabb amikor egy nőt bántanak akár verbálisan is ami a mai közösségi média világban eléggé gyakori, de aki még a fizikai bántalmazásig fajul az számára teljesen elfogathatatlan. „Az erőszak nem mindig hagy látható nyomot – de mindig rombol, nagyon alacsonyan csüngő gyümölcsnek tartom, amikor egy nőt kezdenek el verbálisan gyalázni, sértegetni bármi miatt, nem gondolnak bele, hogy ezek milyen nyomokat hagyhatnak lelkileg az elszenvedőkben. Sajnos a mai social platformokon ez úgy tűnik, hogy divat lett.”
Kommentelők mintha versenyeznének egymással ki tud sértőbb, abuzálóbb kijelentéseket tenni egy nőre, legyen az közszereplő vagy egy átlagos nő.
„Ez a dal nem oldja meg a problémát, de segíthet kimondani azokat reményeink szerint” – mondta a Sugarloaf zenekar alapító tagja.
A zenekar bízik abban, hogy a „Tánc az Ördöggel” segíthet abban, hogy az érintettek ne érezzék magukat egyedül, a kívülállók pedig felismerjék saját felelősségüket. A klip sokkoló eszközökkel, érzelmi hitelességgel dolgozik, teret hagyva a nézőnek az értelmezésre és az együttérzésre. Egy olyan alkotás született, amely túlmutat a popzene keretein, és fontos társadalmi üzenetet közvetít.
