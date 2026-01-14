"Az áldozatok gyakran nagyon nehezen tudnak kilépni" - A Sugarloaf a családon belüli erőszakról énekel

A Sugarloaf zenekar nagy vállalást tett, és a családon belüli erőszak témáját dolgozta fel egy dal és egy videóklipp keretein belül. Bátor vállalásuk után a Bors készített velük interjút a témában.

Muri Enikő és Tóth Szabi fontosnak tartják, hogy felhangosítsák a nők elleni és a családon belüli erőszak témáját (Fotó: YouTube)

Muri Enikő: „Nem az a kérdés, miért nem lépett ki az áldozat”

“A „tánc” metaforája azokra a láthatatlan körökre utal, amelyekből az áldozatok gyakran nagyon nehezen tudnak kilépni – különösen akkor, ha a környezet hallgat.”

A dal nem egy megoldást ad ezekre a problémákra, de lehet az első mondat egy régóta halogatott beszélgetésben, nem válaszokat ad, hanem kérdéseket tesz fel – és néha ez a fontosabb.

„Nem az a kérdés, miért nem lépett ki az áldozat, hanem az, miért volt kényszerű benne maradnia, akár kiskorúról, akár egy felnőttről beszélünk. A családon belüli erőszak nem ritka – csak ritkán kerül felszínre sajnos. Ha csak egy ember felismeri magát ebben a dalban, már volt értelme” – kezdte az énekesnő.

Tóth Szabi kimondta: Aki egy nőt, vagy gyermeket bántalmaz, nem férfi (Fotó: Sugarloaf / Facebook)

Tóth Szabi: „Ez a dal nem oldja meg a problémát, de segíthet kimondani azokat”

A Sugarloaf ezzel a klippel tudatosan vállal társadalmi szerepet: céljuk, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az erőszak nem magánügy, és hogy a bántalmazásnak soha nincs elfogadható magyarázata. Tóth Szabi elmondta, hogy szerinte a legférfiatlanabb amikor egy nőt bántanak akár verbálisan is ami a mai közösségi média világban eléggé gyakori, de aki még a fizikai bántalmazásig fajul az számára teljesen elfogathatatlan. „Az erőszak nem mindig hagy látható nyomot – de mindig rombol, nagyon alacsonyan csüngő gyümölcsnek tartom, amikor egy nőt kezdenek el verbálisan gyalázni, sértegetni bármi miatt, nem gondolnak bele, hogy ezek milyen nyomokat hagyhatnak lelkileg az elszenvedőkben. Sajnos a mai social platformokon ez úgy tűnik, hogy divat lett.”

Kommentelők mintha versenyeznének egymással ki tud sértőbb, abuzálóbb kijelentéseket tenni egy nőre, legyen az közszereplő vagy egy átlagos nő.

„Ez a dal nem oldja meg a problémát, de segíthet kimondani azokat reményeink szerint” – mondta a Sugarloaf zenekar alapító tagja.