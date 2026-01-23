Sebestyén Katja: Teljesen jól meg lehet élni, sőt gyakran utazgatok is
A Sztárban sztár leszek! egykori döntőse nem érti, hogy időnként miért fanyalognak az emberek. Sebestyén Katja remekül érzi magát Magyarországon, és a jövőjét is itt tervezi. Azt szeretné, ha ez a kiszámíthatóság később sem változna meg.
Míg sokan a mindennapi nehézségeket hangsúlyozzák, addig Sebestyén Katja kifejezetten jól érzi magát Magyarországon, és nem érti, miért vált divattá az állandó elégedetlenség. A nagycsaládos édesanya ezért szeretné, ha Magyarország megőrizné jelenlegi arcát és nem változhatna az a kiszámíthatóság, amiben jelenleg él.
Sebestyén Katja leendő földrajztanárként jól ismeri az országot
„Szeretek Magyarországon lakni. Sokaktól hallani, hogy szenvednek, amit furcsállok, mert remekül érzem magam itthon” – fogalmazott. Katja szerint az ország valódi értékeit gyakran csak akkor vesszük észre, ha hajlandók vagyunk kilépni a megszokott nézőpontunkból:
Imádom az ország sokszínűségét, szerencsére szinte mindenütt jártam már a szerteágazó családom miatt, Baranyától a Balatonon át a keleti országrészig bezárólag. Leendő földrajztanárként akarva-akaratlanul látom a kincseinket, folyókat, értékeket. Megcsonkítva is gyönyörű az ország, remek adottságokkal
– fejtette ki az édesanya.
Tiszacsegén találták meg a számításaikat
Budapest sem ismeretlen számára: tanult és dolgozott is a fővárosban, megtapasztalta a hajszolt életformát, mielőtt végül vidéken találta meg az egyensúlyt. Tiszacsegén egészen más ritmust lát: „Itt azt látom, hogy az emberek sokkal rövidebb időt dolgoznak, mint Pesten. Nem hajszoljuk annyira a munkát, van idő a gyerekeinkre, és olcsóbban hozzájuthatunk házhoz.”
Fillérekből húztak fel egy gyönyörű családi házat
A vidéki élet anyagi oldaláról határozott véleménye van:
Vidéken néhány millió forintért remek házakat lehet találni, és ott van a falusi CSOK meg az egyéb kedvezmények is
– árulta el. Mint mondja, a megélhetés nem luxusszintű, de stabil: „Teljesen jól meg lehet élni, sőt gyakran utazgatok is, pedig nincs óriási keresetem”. Szerinte a munkalehetőségek sem hiányoznak: „Látom, hogy rengeteg a munka, a falunkban mindössze egy koldus van. Egy különc figura, aki világítómellényben lófrál fel-alá. Nagyon szép retrostrandunk van” – magyarázta.
22 éven át zenélt a fővárosban
A Tisza-tó, Aggtelek, az orfűi tó és Hévíz is nagy kedvence, ezek számára is azt bizonyítják, mennyi lehetőség rejlik az országban. Katja korábban huszonkét éven át zenélt a Váci utcában: „A külföldiek mindig áradoztak, hogy milyen szép Budapest látképe. Néha az az érzésem, hogy mi nem becsüljük meg eléggé”.
Nem cserélné a biztosat a bizonytalanra
A biztonság kérdésében is tudatos döntéseket hozott: „Okosan kell egy házat kiépíteni. Nálunk van vegyes tüzelésű kazán, gázkazán is, egyiknek sincs szüksége áramra. Ha nincs áram, akkor is van fűtés, ha nincs gáz, akkor ott a fa” – árulta el a nagy titkot. Sebestyén Katja végül hangsúlyozta: a biztosat semmiképp sem cserélné a bizonytalanra. Négygyermekes anyaként ragaszkodik a kiszámíthatósághoz, és úgy érzi, Magyarországon mindezt meg tudja teremteni. Jól élnek, terveznek, utaznak, és nem érzik úgy, hogy bármiről lemaradnának – sőt, épp ellenkezőleg - írja a Bors.
