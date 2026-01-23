Sebestyén Katja: Teljesen jól meg lehet élni, sőt gyakran utazgatok is

Míg sokan a mindennapi nehézségeket hangsúlyozzák, addig Sebestyén Katja kifejezetten jól érzi magát Magyarországon, és nem érti, miért vált divattá az állandó elégedetlenség. A nagycsaládos édesanya ezért szeretné, ha Magyarország megőrizné jelenlegi arcát és nem változhatna az a kiszámíthatóság, amiben jelenleg él.

Sebestyén Katja Magyarország nagy rajongója (Fotó: Bors)

Sebestyén Katja leendő földrajztanárként jól ismeri az országot

„Szeretek Magyarországon lakni. Sokaktól hallani, hogy szenvednek, amit furcsállok, mert remekül érzem magam itthon” – fogalmazott. Katja szerint az ország valódi értékeit gyakran csak akkor vesszük észre, ha hajlandók vagyunk kilépni a megszokott nézőpontunkból:

Imádom az ország sokszínűségét, szerencsére szinte mindenütt jártam már a szerteágazó családom miatt, Baranyától a Balatonon át a keleti országrészig bezárólag. Leendő földrajztanárként akarva-akaratlanul látom a kincseinket, folyókat, értékeket. Megcsonkítva is gyönyörű az ország, remek adottságokkal

– fejtette ki az édesanya.

Tiszacsegén találták meg a számításaikat

Budapest sem ismeretlen számára: tanult és dolgozott is a fővárosban, megtapasztalta a hajszolt életformát, mielőtt végül vidéken találta meg az egyensúlyt. Tiszacsegén egészen más ritmust lát: „Itt azt látom, hogy az emberek sokkal rövidebb időt dolgoznak, mint Pesten. Nem hajszoljuk annyira a munkát, van idő a gyerekeinkre, és olcsóbban hozzájuthatunk házhoz.”

Fillérekből húztak fel egy gyönyörű családi házat

A vidéki élet anyagi oldaláról határozott véleménye van:

Vidéken néhány millió forintért remek házakat lehet találni, és ott van a falusi CSOK meg az egyéb kedvezmények is

– árulta el. Mint mondja, a megélhetés nem luxusszintű, de stabil: „Teljesen jól meg lehet élni, sőt gyakran utazgatok is, pedig nincs óriási keresetem”. Szerinte a munkalehetőségek sem hiányoznak: „Látom, hogy rengeteg a munka, a falunkban mindössze egy koldus van. Egy különc figura, aki világítómellényben lófrál fel-alá. Nagyon szép retrostrandunk van” – magyarázta.

22 éven át zenélt a fővárosban

A Tisza-tó, Aggtelek, az orfűi tó és Hévíz is nagy kedvence, ezek számára is azt bizonyítják, mennyi lehetőség rejlik az országban. Katja korábban huszonkét éven át zenélt a Váci utcában: „A külföldiek mindig áradoztak, hogy milyen szép Budapest látképe. Néha az az érzésem, hogy mi nem becsüljük meg eléggé”.