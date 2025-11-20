„Már kicuccoltam a lakásból, amikor…” – Sebestyén Katja meghökkentő dolgot árult el a családjáról

Sebestyén Katja korábban lapunknak elárulta, hogy nem szeretne ötödik gyereket. Az énekesnő elmondása szerint bőven elég nekik a négy gyerkőc, mivel a legkisebb idén lett egyéves. A teljes állású anyaság mellett a fellépések sem maradnak el, mivel hetente énekel leginkább vendéglátóegységekben, de a színpadoktól sem tartja távol magát.

Sebestyén Katjának tavaly októberben született meg a negyedik gyermeke Fotó: Laszlo Sulyok

Sebestyén Katja nem tervezte első gyermekét

Éppen szakítani akartam az akkori párommal, amikor megtudtam, hogy terhes vagyok. Már kicuccoltam a lakásból, amikor a fejemhez vágta, hogy olyan furán viselkedem. Elgondolkodtam és lefutottam a patikába venni egy tesztet. Nagyon megijedtem az eredménytől, mivel már akkor is tudtam mekkora felelősség egy gyerek

– számolt be a pillanatról az énekesnő, amikor kiderült, hogy várandós első babájával. A pár kapcsolata innentől érdekes fordulatot vett, mivel egy gyerek nagy szeretetbomba tud lenni még egy ilyen kapcsolatban is.

Sokat beszéltünk akkor, hogy hogyan tovább és úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk. Aztán még 17 évig sikerült ez, ami így visszagondolva nem kis eredmény. Született egy második gyerekünk is, aki már teljesen tervezett szerelembaba volt

– mesélte lapunknak Sebestyén Katja. Az énekesnő legkisebb gyermeke nemrég kórházba került, ami nagyon megijesztette az anyukát.

Sebestyén Katja első gyermeke nem volt tervezve, ennek ellenére sokat tanított neki legidősebb fia

Fotó: Hot!-archív

Sebestyén Katja sokat tanult gyerekeitől

Még a Sztárban sztár leszek!-ben is sokat szenvedtem a figyelemhiányommal. Drága mentorom, Tóth Gabi is sokat mondta nekem, hogy miért nem figyelek, de egyszerűen ezt tudtam magamról, hogy nem megy. A gyerekeim pont erre tanítottak leginkább, hogy tudjak egyszerre többfelé figyelni

– árulta el az énekesnő. Természetesen lapunk a mostani házasságából érkező két gyermekéről is megkérdezte a családanyát, akikről őszintén mesélt a Metropolnak.

A két legkisebb gyermekem teljesen szerelemből született, mivel a mostani férjemmel még öt év után is lángol köztünk a szerelem. Sokan nem hiszik el, de egy nagyobb egyszemélyes ágyban alszunk, ami azért hihetetlen, mivel egyikünk sem egy vékony alkat. Viszont valahogy ezt is megoldjuk

– mondta lapunknak Sebestyén Katja.