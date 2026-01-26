Őszinte vallomást tett Rubint Rella: „Ilyennek még sosem láttam...”

Nem telt éppen eseménytelenül az elmúlt időszak Rubint Rella életében. Rubint Réka unokahúga a közelmúltban fájó szívvel osztotta meg a közösségi oldalán, hogy a házassága Novothny Soma labdarúgóval véget ért, az okokba azonban azóta sem ment bele bővebben. A fitneszedző és influenszer azt sem tagadta, mindez mennyire megviselte őt, és hogy teljesen maga alá került, ám ahelyett, hogy belesüppedt volna az önsajnálatba, Rella úgy határozott, belevág egy nagy kalandba, hogy ezáltal is építse és jobban megismerje önmagát. Így szánta rá magát egy 33 napos ázsiai utazásba, amelynek részleteit rendszeresen megosztja a közösségi médiában.

Rubint Rella beismerte: ilyennek még sosem látta Fotó: Markovics Gábor

Nem kell azonban messzire utaznia ahhoz, hogy kalandokban és élményekben legyen része: a fitneszedző a minap egy balatoni útról osztott meg fotókat, amelyről a legtöbbeknek bizonyára a meleg, a nyár, a strandolás és a bikini jut eszébe, ilyenkor télen, amikor továbbra is fagyos az idő, viszont egészen más arcát mutatja. Rella maga is beismerte, korábban még sosem láthatta ilyennek a magyar tengert.

Ilyennek még sosem láttam a Balatont

– jegyezte meg az Instagram-posztjában az influenszer, a csatolt képeken és videókon pedig azt is megmutatta, hogyan járta be a befagyott tavat.

Mutatjuk is Rubint Rella felvételeit!

Rubint Rella egyébként még korábban, a 33 napos útja kapcsán egy vietnámi találkozásról is beszámolt, melynek során egy kedves hölgy megmutatta neki az otthonát és a kertjét.

Olyan szeretettel fogadott, mintha régi ismerősök lennénk. Amikor meséltem magamról, azt mondta, hogy mennyire szerencsés vagyok

– mesélte a követőinek Rella, akiben pontosan ugyanez fogalmazódott meg, amikor meglátta a nő otthonát és a gyönyörű kertjét, tele egzotikus gyümölcsfákkal. Ugyan az angol nyelv nem volt mindig könnyen érthető, mégis megszületett a kölcsönös megértés.

Megértettük egymást

– írta a fitneszedző, hozzátéve, talán éppen a nyelvi nehézségek tették még értékesebbé a pillanatot.