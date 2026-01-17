Keményen beleálltak Meghan Markle-be: az emberek már torkig vannak vele

Kemény kritikával illette Meghan Markle-t egy királyi szakértő. A hercegné férjével, Harry herceggel még 2020-ban hagyta el az Egyesült Királyságot, majd miután többször is nyilvánosan kritizálták a királyi családot, finoman szólva is magukra haragították a közvéleményt, akiknek a szimpátiáját azóta sem sikerült visszanyerniük.

Kemény kritika érte Meghan Markle-t / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle nem hajlandó leállni

Sussex hercegnéjét ezúttal egy királyi kommentátor támadta, aki azt állította, hogy a közvélemény mostanra belefáradt a hercegné eredménytelen erőfeszítéseibe, hogy visszanyerje a támogatásukat. A sussexi hercegné tavaly számos üzleti vállalkozásba belekezdett, köztük az As Ever életmódmárkába, egy új podcast sorozatba, valamint a Netflixen is futott egy főzőműsora, Szeretettel, Meghan címmel.

Meghan több projektjét is széles körben bírálták a kritikusok, mialatt a Netflixen elért nézettségi mutatói zuhanórepülésbe kezdtek, miután a műsora nem tudta lekötni a nézők figyelmét. Idén a hercegné állítólag kizárólag a márkájára szeretne koncentrálni: már kiadott egy bőr könyvjelzőt, és a pletykák szerint tavasszal megjelenik a szakácskönyve is.

Nemrég egy királyi kommentátor is keményen bírálta Meghant, és azt mondta, a közönség már unja a stratégiáját, amelyet „végzetes körforgásnak” nevezett a királyi karrierjét követően. Lee Cohen, egy amerikai újságíró, királyi és külpolitikai kommentátor a Daily Expressnek azt mondta:

Az én véleményem az, hogy Meghan Markle karrierje a királyi élet után már nem egy utazás. Ez egy körforgás. Úgy tűnik, ez egy végzetes körforgás: indítás, felhajtás, csalódás, márkaátalakítás, ismétlés. 2026-ra ez a minta nemcsak ismerős lesz, hanem egyben kimerítő is.

Cohen azt is állította, amióta Meghan nem használhatja a királyi kapcsolatait a figyelem felkeltésére, a vállalkozásainak a saját érdemeik alapján kell megállniuk a helyüket, amelyekből viszont fájdalmasan kevés van.

Markle tovább küzd az As Everrel, az örökké halogatott American Riviera Orchard átnevezett hullájával. Ez a végső influenszer-csalás: túlárazott bor, lakberendezési cikkek, gyertyák és közhelyek, amelyeket „ambiciózusnak” hirdetnek.

Cohen kiemelte, nem lenne meglepő, ha idén a hercegné még több terméket jelentetne meg, ahogy további, hatalmas bejelentések sincsenek kizárva.

De nulla áttörés. Semmi relevancia. Csak csökkenő hozamok, a közönség kimerültsége és elidegenedése.

Az As Ever weboldalán nemrégiben egy hiba révén kiderültek a márka globális terjeszkedési tervei, a bennfentesek szerint. A hiba az volt, hogy a kosárba lényegesen nagyobb mennyiség került, mint amennyi még eladó volt. Míg egyesek gúnyolódtak a hercegnén a nagy mennyiségű készlet miatt, egy forrás szerint a számok a vállalkozás következő nagy lépését jelzik. A vállalkozás belső információival rendelkező, az As Everhez közel álló forrás a Daily Expressnek elmondta, a legutóbbi hiba csak azt bizonyította, milyen sikeres márka az As Ever, és hogy a hercegnének sikerült eladnia az eredeti készletének közel 90%-át.