„Van benne kényeztetés is” – Ilyet még soha nem tett együtt Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté

Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté még nem szerepeltek együtt tévéshow-ban, de most megtört a jég, az 1% Klub miatt kivételt tettek. Fogadtak is arra, hogy kinek lesz több jó válasza, és az is szóba került, feleségének milyen szokása idegesíti a válogatott kézilabdázót.

Lékai-Kiss Ramóna hajlamos elkésni, de sokan vannak így ezzel Fotó: Máté Krisztián

Izgulok, életünkben először szerepelünk Mátéval együtt tévéműsorban. Arra vártunk, hogy Kasza Tibi felkérjen minket

– lelkesedett az adás elején Ramóna.

Kasza Tibi kérdésére, hogy „ki az ész a családban?”, a sportoló közölte, hogy „nyilván ő.” A házaspár elárulta, hogy szeretnek versenyezni, van egy fogadásuk is, ki ad több jó választ. S hogy mi volt a fogadás tétje? „18-as karikás a válasz, van benne egy kis kényeztetés is” – mesélték viccelődve.

Én úgy érzem, hogy velem eggyel többen vagyunk, ezért hoztam a férjemet. Ő az ész a családban. Ez egy tippelős játék, lesz esélyem. Ha konkrét választ kellene adnom, akkor elvéreznék hamar szerintem

– jegyezte meg Ramóna, akinek hosszú évek után teljesült egy vágya. Kasza Tibi aztán Lékai Mátét kérdezte, mi zavarja őt leginkább neje személyiségében: kiderült, hogy hajlamos elkésni.

Ramóna soha nem ér oda időben sehova. Nekem sportolóként mindenhova oda kell érnem időben, különben jön a pénzbüntetés

– közölte a kézilabdázó, mire Lékai-Kiss Ramóna azzal válaszolt, hogy náluk, azaz a tévétársaságnál is van pénzbüntetés, ha késik, ennek ellenére ez bizony előfordul, nem mindig tudja betartani az időpontokat.

Állandóan cseszeget azért, mert elkések. Ez odáig tud fajulni, hogy életünk legromantikusabb nyaralására indulunk, de én késve készülök el, ezért ő engem elküld a… mindenhová, és nem beszélünk a nyaralás első két napján. Ez idáig tud fajulni

– magyarázta Ramóna, aki épp nagy életmódváltásban van. A férje ekkor megjegyezte, hogy ezért kénytelen egy órával korábbi időpontokat mondani, belekalkulálva a már-már megszokott késést. „Hazudozik nekem, tessék” – kommentálta viccelődve a sztorit Ramóna.

A TV2 műsorból kiderült még, hogy Kasza Tibi Vallomás című dala mindkettőjüknek tetszik, és használták is közös felvételhez. „Van itt valami, amit a férjem nem akart elárulni soha. Megismerkedésünk harmadik pillanatában az első közös videónk a te dalodra készült” – árulta el a TV2 egyik műsorvezetője a másiknak.