Forró fotó: A medence partján pózol a bikinis Kiss Virág

Kiss Virág a trópusi éghajlatot választotta a hazai zord időjárás helyett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 11:30
Kiss Virág bikinialak szexi képek

A fitneszedzőnél szinte már megszokott, hogy időről időre felrobbantja az Instagramot egy-egy bikinis fotóval és ez egyáltalán nem véletlen. Ferentzy-Kiss Virág elképesztő formában van, amit bűn lenne rejtegetni.

Kiss Virág élvezi a januári napsütést
Kiss Virág bikinis fotója elnyerte mindenki tetszését Fotó: Content Pixie /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Kiss Virág élvezi a januári napsütést

A sztáranyuka nyaralásáról osztott meg egy lélegzetelállítóan dögös fürdőruhás képet. Virág a medence partján pózol, haját lazán lófarokba fogta, zöld bikinije pedig tökéletesen kihangsúlyozza sportos, mégis nőies alakját. A jó időért bizony utaznia kellett, hiszen idehaza még túl zord az idő ahhoz, hogy valaki bikiniben élvezhesse a napot.

A gyönyörű sportoló csábosan heveredik el a napágyon. Követői aligha tudják levenni róla a szemüket, Virág nemcsak elképesztő alakjával, hanem álomszerű nyaralásával is sokaknál kiverte a biztosítékot.

 

