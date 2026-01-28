Forró fotó: A medence partján pózol a bikinis Kiss Virág
Kiss Virág a trópusi éghajlatot választotta a hazai zord időjárás helyett.
A fitneszedzőnél szinte már megszokott, hogy időről időre felrobbantja az Instagramot egy-egy bikinis fotóval és ez egyáltalán nem véletlen. Ferentzy-Kiss Virág elképesztő formában van, amit bűn lenne rejtegetni.
Kiss Virág élvezi a januári napsütést
A sztáranyuka nyaralásáról osztott meg egy lélegzetelállítóan dögös fürdőruhás képet. Virág a medence partján pózol, haját lazán lófarokba fogta, zöld bikinije pedig tökéletesen kihangsúlyozza sportos, mégis nőies alakját. A jó időért bizony utaznia kellett, hiszen idehaza még túl zord az idő ahhoz, hogy valaki bikiniben élvezhesse a napot.
A gyönyörű sportoló csábosan heveredik el a napágyon. Követői aligha tudják levenni róla a szemüket, Virág nemcsak elképesztő alakjával, hanem álomszerű nyaralásával is sokaknál kiverte a biztosítékot.
