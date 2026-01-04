RETRO RÁDIÓ

Elhunyt a Kispál és a Borz alapítója: „Isten veled, Ricsi”

Betegségéről tudtak, az elvesztése mégis fájdalmas. Elhunyt a Kispál és a Borz alapítója.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 14:20
Módosítva: 2026.01.04. 15:11
kispál és a borz bräutigam gábor elhunyt

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.

Elhunyt a Kispál és a Borz alapítója / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

"Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi" - tette közzé vasárnap közösségi oldalán a Kispál és a Borz zenekar. Bräutigam Gábor 1965-ben született Pécsett. 

A Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, később üzletvezetői képesítést is szerzett. 1987-ben a Kispál és a Borz alapító tagja volt, Kispál Andrással, Lovasi Andrással és Ózdi Rezsővel együtt. 1996-ig dobolt a zenekarban, amellyel öt sikeres lemezt (Naphoz Holddal - 1991; Föld kaland ilyesmi... - 1992; Ágy asztal tévé - 1993; Sika, kasza, léc - 1994; Ül - 1996) készített. Színpadra lépett a Kispál és a Borz búcsúkoncertjén is, 2010 augusztusában a Sziget fesztiválon. 

A Kiscsillagban 2005-től ugyancsak alapítóként játszott három évig, ő dobolt a csapat első lemezén (Greatest Hits Vol. 01 - 2006), valamint a második album (Örökre szívembe zártalak - 2009) egyik dalában, a Van-e szándék-ban. Másfél éven át a Beatlingers nevű Beatles tribute zenekarban is dobolt. Szinte állandó vendége volt a 2022-ben újraaktivizálódott Kispál és a Borz fellépéseinek. Az együttes 2023-ban - 19 év szünet után - új lemezt is készített Beszorult mondat címmel, amelyen Bräutigam két számban szerepelt.

 

