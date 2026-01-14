RETRO RÁDIÓ

Fejes Tamás szerint nem büdös, csak vintage - különleges tárgy került a Kincsvadászok elé

Különleges pillanatot hozott a Kincsvadászok egyik legújabb része.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 17:00
kincsvadászok tv2 fejes tamás nagyházi lőrinc

A licitre kínált tárgy egy régi, kézzel festett gyerekbútor volt, ami nemcsak az esztétikája miatt, de az illata miatt is a figyelem középpontjába került. A műsorban szereplő tárgy ugyanis olyan erős, dohos szagot árasztott, hogy a Kincsvadászok sem nem tudtak szó nélkül elmenni mellette.

A Kincsvadászok sem tudtak szó nélkül elmenni a dohos bútor mellett
A Kincsvadászok sem tudtak szó nélkül elmenni a dohos bútor mellett Fotó: TV2

Dohos bútor érkezett Kincsvadászokba - nem hagyták szó nélkül

Az eladó a tárgyat egy régi padláson találta, azonban még a kereskedők sem tudták meghatározni a pontos dátumát a játékbútornak, azonban a legvalószínűbb, hogy az 1900-as évek közepén készülhetett, és gyönyörű népi motívumokkal látták el. Bár a festett részletek és a korabeli kivitelezés felkeltette a kereskedők figyelmét, a tárgy állapota és jellegzetes szaga, megosztotta a szakértőket.

A büdös egy új fogalmat kapott. Nem büdös csak vintage szaga van

- oldotta a hangulatot a stúdióban Fejes Tamás.
A tréfálkozás ellenére azonban a kereskedők megindították a licitet a különleges tárgyért. Végül Nagyházi Lőrinc 30 ezer forintért vásárolta meg a különleges játékbútort, bár az alku elején még alacsonyabb árat ajánlott, sikerült megegyeznie az eladóval.

Amikor egy ilyet megcsinálsz, vélhetően nem kereskedelmi céllal, hanem mondjuk a gyerekednek, azért abba lehet, hogy a világ összes szeretete benne van, ha tényleg a saját gyerekednek csinálod. Tehát ez teljesen más kapcsolat volt a szülő és a játék között, mint most…

- mondta Nagyházi Lőrinc a sikeres licit előtt.

Íme műsor szórakoztató pillanata:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu