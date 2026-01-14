Fejes Tamás szerint nem büdös, csak vintage - különleges tárgy került a Kincsvadászok elé

A licitre kínált tárgy egy régi, kézzel festett gyerekbútor volt, ami nemcsak az esztétikája miatt, de az illata miatt is a figyelem középpontjába került. A műsorban szereplő tárgy ugyanis olyan erős, dohos szagot árasztott, hogy a Kincsvadászok sem nem tudtak szó nélkül elmenni mellette.

A Kincsvadászok sem tudtak szó nélkül elmenni a dohos bútor mellett Fotó: TV2

Dohos bútor érkezett Kincsvadászokba - nem hagyták szó nélkül

Az eladó a tárgyat egy régi padláson találta, azonban még a kereskedők sem tudták meghatározni a pontos dátumát a játékbútornak, azonban a legvalószínűbb, hogy az 1900-as évek közepén készülhetett, és gyönyörű népi motívumokkal látták el. Bár a festett részletek és a korabeli kivitelezés felkeltette a kereskedők figyelmét, a tárgy állapota és jellegzetes szaga, megosztotta a szakértőket.

A büdös egy új fogalmat kapott. Nem büdös csak vintage szaga van

- oldotta a hangulatot a stúdióban Fejes Tamás.

A tréfálkozás ellenére azonban a kereskedők megindították a licitet a különleges tárgyért. Végül Nagyházi Lőrinc 30 ezer forintért vásárolta meg a különleges játékbútort, bár az alku elején még alacsonyabb árat ajánlott, sikerült megegyeznie az eladóval.

Amikor egy ilyet megcsinálsz, vélhetően nem kereskedelmi céllal, hanem mondjuk a gyerekednek, azért abba lehet, hogy a világ összes szeretete benne van, ha tényleg a saját gyerekednek csinálod. Tehát ez teljesen más kapcsolat volt a szülő és a játék között, mint most…

- mondta Nagyházi Lőrinc a sikeres licit előtt.

Íme műsor szórakoztató pillanata: