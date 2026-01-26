„A világunk beteg...” - Így állt ki a béke mellett Hajdú Péter

Hajdú Péter már hozzászokott ahhoz, hogy az internet népétől kap hideget, meleget, függetlenül attól, hogy éppen mit csinál. Ezért már meg sem lepődött azon, ahogy a politikai állásfoglalásával ismét kavicsot dobott abba a bizonyos tóba. A Frizbi műsorvezetője szombaton megjelent a Mandiner stúdiójában és kiállt a békepolitikát folytató Fidesz, valamint Orbán Viktor mellett, illetve egyúttal köszöntötte a kaposvári Háborúellenes Gyűlés résztvevőit is. Ezzel pedig magára rántotta a gyűlölködő, háborúpárti baloldal bérkommentelőinek kis létszámú, de annál agresszívebb „seregét” - írja a Bors.

Hajdú Péter kiáll a Fidesz, a béke és Orbán Viktor politikája mellett (Fotó: Mandiner)

Hajdú Péter: „Hihetetlen indulatok vannak az emberekben”

Hajdú Péter erről, a cunaminak éppen nem nevezhető, gyűlölethullámról is beszélt hétfő reggel a TV2 Mokka stúdiójában.

Nyíltan eddig nem nagyon politizáltam, de ennek is eljött az ideje, mert nem babra megy a játék. Ma ott tartunk, hogy ha csak kiemelem azt, hogy milyen pozitív intézkedései vannak a kormánynak, mondjuk az anyák SZJA-mentessége kapcsán, vagy a kiszámíthatóságról beszélek, jön a: Dögölj meg! Hirtelen tehetségtelen leszek. Hihetetlen indulatok vannak az emberekben sajnos, és ha elmondjuk az országgal vagy a kormánnyal kapcsolatos pozitív dolgokat, azonnal támadnak

– kezdte a TV2 stúdiójában Hajdú Péter.

Hajdú Péter a Mokkában beszélt politikai kiállása okairól (Fotó: Bors / Mandiner)

„Arányaiban sokkal több a pozitív reakció”

A műsorvezető ugyanakkor kiemelte, hiába a szervezett netes támadássorozat, a józan többség ereje még így is szemlátomást sokkal nagyobb.

A legutóbbi közéleti jellegű posztom hétszázötvenezer megtekintést ért el. Nagyjából tizenegyezer like, kétezer röhögés és nagyjából háromszáz olyan komment érkezett rá, amiben mondjuk azt közölték, hogy lefejelnek. Arányaiban tehát sokkal több a pozitív reakció, de így is nagyon komoly indulatokat szült. Szóval bátorság kell ahhoz, hogy az ember kiálljon mondjuk a kiszámíthatóság mellett, mert ha megtesszük, olyat kapunk, hogy a fal adja a másikat. Persze, személyesen ez nem jellemző, csak az online térben. Közben pedig egyre nő a követőim száma. De nézzétek meg, Magyar Péter felszólította a követőit, hogy ne nézzék a TV2-t. A csatorna azóta is töretlenül piacvezető…

- fogalmazott Hajdú Péter, majd hozzátette már jó ideje nem érintik meg a gyűlölködő kommentek.

Egyébként a negatív kommentek már régen nem bántanak. Ha primitív, akkor kiröhögöm, de az is előfordul, hogy reagálok rá viccesen. Sőt, ha ritkán valaki észérveket sorakoztat fel, akkor én is észérvekkel reagálok

– mondta Péter, majd egy érzékletes példával magyarázta, miért a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás.