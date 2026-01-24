- Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának
Zavaros Eszter: Óriási a tét áprilisban
A Háborúellenes Gyűlés kaposvári megállója előtt Zavaros Eszter a hangos kampányidőszak okairól beszélt.
A TV2 Mokka műsorvezetője Hajdú Péter társaságában fejtette ki álláspontját, és elmondta, szerinte mindkét oldalon azért ilyen éles a hangnem, mert a politikai kommunikáció egyre inkább a digitális térbe szorul. Úgy véli, a személyes politizálás visszaszorulásával párhuzamosan megszaporodtak az álhírek, ami tovább erősíti a feszültséget a kampány során - írja a Bors.
A Háborúellenes Gyűlés előtt Zavaros Eszter is felszólalt
Én azt látom, hogy egyre jobban csak a digitális világban történik a politizálás. Nyilván a televíziónak is nagy hatása van, de jelenleg kapott egy vastag vonalas aláhúzást a digitális tér. Azóta pedig észrevehetően sokkal hangosabb a politika, mivel az ország nagy része már onnan tájékozódik
– mondta a Mandiner stúdiójában a műsorvezető. Eszter elmondása szerint viszont nem csupán a digitális tér jelenti a kampányidőszak hangosságának egyetlen okát.
Nyilván én is, amikor felkelek, akkor valamelyik hírportálon elolvasom az aktuáls híreket és szerintem ezzel egyre többen így vagyunk. Viszont emellett amiatt is hangos a jelenlegi időszak, mivel óriási a tét áprilisban
– árulta el Zavaros Eszter.
Zavaros Eszter édesanyaként is értékelte a jelenlegi helyzetet
Nekem anyaként kutya kötelességem nemcsak a holnapra gondolni, hanem biztosítani a gyerekem biztonságát és békéjét. Akár a pici környezetemben megteremtem neki a békét teljesen mindegy milyen eszközökkel, nem beszélve, ha globális szinten gondolkodunk
– mesélte az anyaságról a műsorvezető.
Eszter tehát teljes mértékben támogatja a kormány döntését, miszerint nemet kell mondani a háborúra. A műsorvezető elmondása szerint sokan a mai világban csak a holnapra tudnak gondolni, de ebben a kérdésben nem lehet így gondolkodni.
A kaposvári Háborúellenes Gyűlést a Hír TV közvetítésében lehet élőben követni:
