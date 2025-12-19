Tóth Gabi váratlan helyről kapott bókot: „Természetfeletti csoda”
Balogh Krisztofer elképesztő bókkal illette a Megasztár-beli mesterét. Tóth Gabi új dala sok dicséretet kap, a legszebbet pedig jó barátjától...
Tóth Gabi főnixként támadt fel: új dallal és koncertekkel zárja a mögötte álló nehéz évet. Az ország egyik legmegosztóbb énekesnője nem hátrált meg az őt ért támadásoktól, ezzel pedig másokat is inspirálni szeretett volna. Egy valakit biztosan sikerült motiválnia: most különleges bókot kapott.
Ezt gondolja Balogh Krisztofer Tóth Gabiról: „Természetfeletti csoda!”
Tóth Gabi és Balogh Krisztofer a Sztárban sztár leszek! korábbi évadában került munkakapcsolatba, majd hamarosan szoros barátság alakult ki köztük. Mikor Krisztofer nehéz helyzetbe került, Gabi elsőként sietett a segítségére, és befogadta az otthonába is az ideiglenesen hajléktalanná váló énekest. Ennek is köszönhető, hogy Krisztofer újra talpra tudott állni, s nem sokkal később a Megasztár 8. évadában is elindult, ahol az élőshow-kig jutott, a mestere pedig természetesen Tóth Gabi volt. Bár a verseny Krisztofer számára hamar véget ért – amit Tóth Gabi igencsak nehezményezett –, azért az énekesnő pozitív élményekkel is gazdagodott. Például a műsorban mutathatta be Hamvaim című új dalát, ami a napokban klipet is kapott.
Bár Tóth Gabi megosztó személyiség, akit magánélete és szakmai munkássága miatt is támadnak, ezúttal sok pozitív visszacsatolást kapott: a legkülönlegesebbet pedig éppen Balogh Krisztofertől.
Úristen! Mindig lesokkol. Természetfeletti csoda! Nem tudok rá mást mondani
– bókolt neki a Megasztár versenyzője.
Közösen lépnek majd fel
Tóth Gabi valóban felívelő időszakban van, ebben pedig egyik legfőbb támasza a párja, Papp Máté Bence. Bár nemrég még Hajdú Péter műsorában arról beszélt, hogy nincsenek fellépései, most úgy tűnik, újra beindulnak a koncertek. Ráadásul Tóth Gabi Megasztáros zsűriskedése során megígérte Krisztofernek, hogy vinni fogja magával a koncertjeire is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre