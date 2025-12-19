Tóth Gabi váratlan helyről kapott bókot: „Természetfeletti csoda”

Tóth Gabi főnixként támadt fel: új dallal és koncertekkel zárja a mögötte álló nehéz évet. Az ország egyik legmegosztóbb énekesnője nem hátrált meg az őt ért támadásoktól, ezzel pedig másokat is inspirálni szeretett volna. Egy valakit biztosan sikerült motiválnia: most különleges bókot kapott.

Tóth Gabi és Balogh Krisztofer barátsága évek óta tart, s szorosabb mint valaha (Fotó: Instagram/Tóth Gabi)

Ezt gondolja Balogh Krisztofer Tóth Gabiról: „Természetfeletti csoda!”

Tóth Gabi és Balogh Krisztofer a Sztárban sztár leszek! korábbi évadában került munkakapcsolatba, majd hamarosan szoros barátság alakult ki köztük. Mikor Krisztofer nehéz helyzetbe került, Gabi elsőként sietett a segítségére, és befogadta az otthonába is az ideiglenesen hajléktalanná váló énekest. Ennek is köszönhető, hogy Krisztofer újra talpra tudott állni, s nem sokkal később a Megasztár 8. évadában is elindult, ahol az élőshow-kig jutott, a mestere pedig természetesen Tóth Gabi volt. Bár a verseny Krisztofer számára hamar véget ért – amit Tóth Gabi igencsak nehezményezett –, azért az énekesnő pozitív élményekkel is gazdagodott. Például a műsorban mutathatta be Hamvaim című új dalát, ami a napokban klipet is kapott.

Bár Tóth Gabi megosztó személyiség, akit magánélete és szakmai munkássága miatt is támadnak, ezúttal sok pozitív visszacsatolást kapott: a legkülönlegesebbet pedig éppen Balogh Krisztofertől.

Úristen! Mindig lesokkol. Természetfeletti csoda! Nem tudok rá mást mondani

– bókolt neki a Megasztár versenyzője.

Balogh Krisztofer kedves szavakkal méltatta Gabit (Fotó: Máté Krisztián)

Közösen lépnek majd fel

Tóth Gabi valóban felívelő időszakban van, ebben pedig egyik legfőbb támasza a párja, Papp Máté Bence. Bár nemrég még Hajdú Péter műsorában arról beszélt, hogy nincsenek fellépései, most úgy tűnik, újra beindulnak a koncertek. Ráadásul Tóth Gabi Megasztáros zsűriskedése során megígérte Krisztofernek, hogy vinni fogja magával a koncertjeire is.