Egy hajszálon múlt a tragédia: észrevétlenül csaptak fel a lángok a TV2 sztárjának otthonában

Mező Dorottya vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Miss Mood, TikTok-oldalán mesélt arról, hogy csaknem felgyújtotta a saját lakását. Persze, nem szándékosan követett el ilyesmit, hanem figyelmetlenségből, de könnyen tragédia lehetett volna a vége. Most kiderült, mi történt.

Miss Mood és Rico otthona csaknem a lángok martalékává vált, a szenteste előtti napon csaptak fel a lángok (Fotó: Szabolcs László)

Miss Mood a saját oldalára töltött fel egy videót, amiben arról mesél, hogy néhány évvel ezelőtt véletlenül lángra kapott az adventi koszorúja, miközben ő épp a kanapén pihent. Az énekesnő párja pedig feltehetően épp nem volt otthon az eset alkalmával, hiszen különben biztosan észrevette volna, hogy kigyulladt a dekoráció.

Hogyan égett le majdnem a lakásom, miközben békésen pihentem a kanapén? Ez a történet választ ad arra is, hogy ma már miért LED-es gyertyákat használok csak az adventi koszorún. Jó pár éve történt az eset, december 23-án, és azért emlékszem ennyire pontosan a dátumra, mert aznap költöztem frissen a lakásba, és arra gondoltam, megadom a módját

– vágott bele az énekesnő.

„Extra boldog voltam, hogy új hely, menő lakás, és még az adventi koszorúm is az akkori legdivatosabb, extraszőrmés, bolyhos, és nagyon csili-villi volt. Meg is gyújtottam magamnak, és leheveredtem a kanapéra, ami az étkezőasztalnak háttal van. Vígan heverésztem, mikor valami pattogást hallottam, de azt hittem, hogy poloska van a lakásban, és olyan hangja volt, mint amikor a bogár folyton nekiszáll az ablak üvegének” – idézte fel az előzményeket a Sztárban Sztár 2020-as évadának versenyzője, akit a nézők nagyon szerettek volna viszontlátni a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában is.

Miss Mood Ricónak is komoly ijedtséget okozhatott

Mire az énekesnő észrevette, hogy komoly gond van, addigra a dísz lángokban állt, és utólag valószínűleg a partnere is – akivel, mondhatni, nyílt titok, hogy egy párt alkotnak – nagyon megijedhetett, hiszen csak egy hajszálon múlt, hogy nem lett nagyobb baj.

Egyre többször és gyorsabban pattogott, mire úgy döntöttem, hogy nagy nehezen felállok, és felporszívózom. Akkor láttam meg, hogy az étkezőasztal közepén a koszorú lángokban áll. Valószínűleg az egyik gyertya csonkig égett, és elkapta a szőrmés anyagot, onnantól pedig már nem volt megállás. Teljesen biztos vagyok benne, hogy az asztal is égett volna már, ha nem lett volna rajta a koszorú egy fém dísztálcán. Hatalmas mázlim volt, de nagyon hálás vagyok az angyalkáimnak, hogy így vigyáztak rám, és nem égettem porrá már az első estén a vadi új otthonomat. Úgyhogy azóta nekem csak LED-es koszorúim vannak

– mesélte el a most már viccesnek tűnő, de akkor igencsak ijesztő történetet.