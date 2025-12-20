Ezt nem hisszük el! Laár András és O.G. Duck nem akármilyen küldetésre indul

Kalocsai Krisztián neve egyet jelent a kilencvenes évek szabadszájú, formabontó stílusával. A Hip Hop Boyz egykori sztárja azóta is következetesen keresi az abszurditást a hétköznapokban. Laár András pedig a magyar humor egyik legnagyobb gondolkodója, aki sosem riadt vissza a meghökkentő kérdésektől. Kettejük találkozása most új korszakot nyithat: oknyomozó filmekben járnak utána annak, amit eddig csak mondtunk, de soha nem ellenőriztünk.

A Hip Hop Boyz Kalocsai Krisztiánja kalandra indul Laár Andrással (Fotó: Kalocsai Krisztián)

Laár András és O.G. Duck küldetése

A közmondások évszázadok óta velünk élnek, de senki nem vizsgálta még meg őket tudományos alapossággal – egészen mostanáig. Kalocsai Krisztián szerint eljött az idő, hogy választ kapjunk az igazán fontos kérdésekre. Laár András ebben tökéletes partner, mert nála a filozófia és a teljes őrület kéz a kézben jár. A tervek már most mosolyt csalnak az arcokra, pedig még csak most kezdődnek az előkészületek. A beszélgetés során Kalocsai Krisztián részletesen mesélt arról, honnan indult az egész ötlet. Elmondta, hogy régóta zavarja, mennyi mindent elfogadunk gondolkodás nélkül. Laár András pedig azonnal ráérzett erre az irányra.

Az első küldetés: az az, hogy kimenjünk Nepálba, megnézni azt, hogy vajon a nepáliak bepállanak-e. Mert a nevükben ugye benne van, hogy nepál. Tehát, hogy milyen a szaguk az érdekel minket. És akkor ki akarunk menni Nepálba, körbe szagolgatni a különböző nepáliakat, hogy büdösek-e vagy sem. Illetve jövőre terveztük azt, hogy megnézzük, hogy milyen a tehénen a gatya. Erre fel fogjuk kérni Herczeg Zolit, hogy varrjon egy gatyát egy tehénre, és akkor meg fogjuk nézni, hogy az hogy néz ki. Mert mindenkinek mondják, hogy úgy áll rajtad, mint tehénen a gatya. De azt sem tudjuk, hogy ez jó, vagy rossz. Hát most kiderül minden. (nevetés)

Az interjú után mindketten hangsúlyozták, hogy a projekt célja a felszabadult nevetés. A közönség pedig garantáltan nem marad válaszok nélkül.

Galla és Laár jövőre is visszatér (Fotó: Bors)

Jövőre rendszeres lesz a humor

A különleges küldetések nem egyszeri alkalmak lesznek. Kalocsai Krisztián szerint hosszabb távon gondolkodnak, és szeretnék, ha a nézők havonta újabb „nem végső, de vicces perceket” kapnának. Természetesen ez nem csak rajtuk múlik. A téma kapcsán szóba került Galla Miklós állapota is. A legendás humorista fontos része lenne a folytatásnak.

Egyébként erre fűzném fel akkor a jövő éves terveket, mert amennyiben a Galla Miklós egészségügyi állapota megengedi, akkor szeretnénk még legalább havi egy, de lehet, hogy havi kettő ilyen már nem végső, de vicces perceket, mint, ami most volt műsoruk Andrással. Ugye ez azon múlik, hogy a Miklósnak hogy áll az egészségügyi állapota.

Ez a kijelentés már önmagában felvillanyozta a rajongókat. Sokan reménykednek egy igazi Galla–Laár feltámadásban.