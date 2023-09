Kamerák előtt tört ki könnyekben a magyar énekes: tönkrement az élete

Rajongók millió dúdolták a Hip Hop Boyz slágereit még a kilencvenes években, a fiúk pedig a legnagyobb sztárokként éltek. Mindent megkaptak, amit csak akartak: pénzt, sikert, elismerést, nőket. Kalocsai Krisztiánnak, az együttes egykori tagjának azonban gyökeresen megváltozott az élete. Ma 47 éves, túl van egy váláson, a számlája teljesen üres és nemrégiben még egy csaló banda áldozatává is vált. Az énekes májusban a könnyeivel küzdve beszélt a Tényeknek az élete kudarcairól.

Most azonban már merőben másról számolt be az énekes. Forgatókönyvet írt és hamarosan elkezdődnek a forgatási munkálatok is. Az élete rendeződni látszik. Boldog párkapcsolatban él, már az esküvőt tervezik. Krisztián úgy érzi, szerelme mindenben a támasza és pontosan ismeri sötétebb időszaka minden részletét is, mindemellett pedig a filmjéhez szükséges kutatómunkában is segítségére volt. A sport is újra élete szerves részévé vált, hiszen rendszeresen eljár edzeni, a küzdősportok iránti szeretete nem halványult el, de a karate helyett most a kungfu egyik ágát választotta