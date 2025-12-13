A Háborúellenes Gyűlésen Gönczi Gábor is bevásárolt!

Gönczi Gábor ugyan nem szerepel műsorvezetőként a Háborúellenes Gyűlés programjában, nézőként azonban rendszeresen jelen van az eseményen. Az ilyen rendezvényeken egyre feltűnőbb az érdeklődés a különféle színekben kapható, Orbán-feliratos pulóverek iránt. A műsorvezető sem maradt ki a trendből, a család számára is beszerzett néhány darabot ezekből a ruhákból.

A Háborúellenes Gyűlés fellépői között nem szerepelt a műsorvezető, de ennek ellenére állandó résztvevője a találkozóknak (Fotó: MW)

Gönczi Gábor családjának vásárolt a Háborúellenes Gyűlésen

Nálunk mindegyik családtagom tagja valamelyik Digitális Polgári Körnek, de ők még nem voltak ilyen rendezvényen. Én viszont munkámból adódóan többen is részt vettem és mindenhonnan viszek haza valamit

– mesélte a Borsnak a műsorvezető. Természetes arra is fény derült, hogy mik voltak a táskában, amiket megkapnak a TV2 Tények műsorvezetőjének családtagjai.

Most nagyon nagy divat lett a legendássá vált firkás pulóver. Múlt héten apukámnak vittem egyet, de többen rástartoltak, úgy hogy most viszek a család többi tagjának is

– árulta el Gönczi Gábor, akinek elég hosszú bevásárlólistát adnak otthon egy ilyen találkozó előtt. A műsorvezető már korábban is tervezte, hogy vesz magának egy ilyen pulóvert, ami most sikerült is.

Ekkora trend lett az Orbán-firkás pulcsi

Amióta Orbán Viktor rajza kikerült a médiába és Szabó Zsófi az első Háborúellenes Gyűlésen felvette az elhíresült firkás pulcsit, azóta szinte mindenki szeretne egy darabot otthonra. Senki sem gondolta volna, hogy ekkorát fog robbanni, de természetesen a rajongók ezt is elérték.