- Orbán Viktor: Erről szó a migrációs paktum
- "Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nemcsak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút"
- A Háborúellenes Gyűlés egyik kérdése: fenyegetést jelent Brüsszel számára Magyarország migrációs politikája
- „Legalább 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet" – Orbán Viktor a migrációs politikáról a Háborúellenes Gyűlésen
A Háborúellenes Gyűlésen Gönczi Gábor is bevásárolt!
Gönczi Gábor megmutatta, miket szerzett be a Háborúellenes Gyűlésen.
Gönczi Gábor ugyan nem szerepel műsorvezetőként a Háborúellenes Gyűlés programjában, nézőként azonban rendszeresen jelen van az eseményen. Az ilyen rendezvényeken egyre feltűnőbb az érdeklődés a különféle színekben kapható, Orbán-feliratos pulóverek iránt. A műsorvezető sem maradt ki a trendből, a család számára is beszerzett néhány darabot ezekből a ruhákból.
Gönczi Gábor családjának vásárolt a Háborúellenes Gyűlésen
Nálunk mindegyik családtagom tagja valamelyik Digitális Polgári Körnek, de ők még nem voltak ilyen rendezvényen. Én viszont munkámból adódóan többen is részt vettem és mindenhonnan viszek haza valamit
– mesélte a Borsnak a műsorvezető. Természetes arra is fény derült, hogy mik voltak a táskában, amiket megkapnak a TV2 Tények műsorvezetőjének családtagjai.
Most nagyon nagy divat lett a legendássá vált firkás pulóver. Múlt héten apukámnak vittem egyet, de többen rástartoltak, úgy hogy most viszek a család többi tagjának is
– árulta el Gönczi Gábor, akinek elég hosszú bevásárlólistát adnak otthon egy ilyen találkozó előtt. A műsorvezető már korábban is tervezte, hogy vesz magának egy ilyen pulóvert, ami most sikerült is.
Ekkora trend lett az Orbán-firkás pulcsi
Amióta Orbán Viktor rajza kikerült a médiába és Szabó Zsófi az első Háborúellenes Gyűlésen felvette az elhíresült firkás pulcsit, azóta szinte mindenki szeretne egy darabot otthonra. Senki sem gondolta volna, hogy ekkorát fog robbanni, de természetesen a rajongók ezt is elérték.
