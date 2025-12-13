- A Háborúellenes Gyűlésen Gönczi Gábor is bevásárolt!
Orbán Viktor: Erről szó a migrációs paktum
Európa úgy oldaná meg a migrációs válságot, hogy Magyarországra küldené a bevándorlókat - közölte Orbán Viktor.
A migráció nem múlt idő, hanem a jövő legfontosabb kérdése - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a december 13-ai, immár negyedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlésen. - Nekünk kell eldönteni, hogy beengedjük őket, vagy kitartunk, ellenállunk, és maradunk egy migránsmentes sziget Európa közepén.
Európa, bennünket leszámítva, egyhangúlag arra az álláspontra helyezkedett, hogy migráció jó. Mi akkor is azt mondtuk, hogy ez egy teljes félértése a helyzetnek. És mi egy másik pályára léptünk, és azt mondtuk, hogy a migráció az veszély, az nem jó, nem menedzselni kell, nem megoldani kell, hanem el kell hárítani, nem szabad beengedni. Ráadásul olyan, mint a fogkrém. Egyszer kinyomod a tubusból, nem tudod többet visszatenni. Tehát ha egyszer bejöttek, vége, ma nézzék meg, hogy kell őket onnan kitenni. Nem az én dolgom, de nem látom a módját, hogy hogy tudnának tőlük megszabadulni. Nekik is csak egy ötletük van, küldjük át ide. Erről szó a migrációs paktum. Itt már túl sok. Például a magyarokhoz küldjük át. A TISZA támogatja a migrációs paktumot. A DK támogatja a migrációs paktumot. Abban az van, hogy 30 ezer migráns számára kellene folyamatosan fönntartanunk szálláshelyet, és annyit mindig be kell fogadni, amit a brüsszeli központ ide vezényel.
- mondta Orbán Viktor.
