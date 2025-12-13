RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Erről szó a migrációs paktum

Európa úgy oldaná meg a migrációs válságot, hogy Magyarországra küldené a bevándorlókat - közölte Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 19:13
migráció Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

A migráció nem múlt idő, hanem a jövő legfontosabb kérdése - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a december 13-ai, immár negyedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlésen. - Nekünk kell eldönteni, hogy beengedjük őket, vagy kitartunk, ellenállunk, és maradunk egy migránsmentes sziget Európa közepén.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Európa, bennünket leszámítva, egyhangúlag arra az álláspontra helyezkedett, hogy migráció jó. Mi akkor is azt mondtuk, hogy ez egy teljes félértése a helyzetnek. És mi egy másik pályára léptünk, és azt mondtuk, hogy a migráció az veszély, az nem jó, nem menedzselni kell, nem megoldani kell, hanem el kell hárítani, nem szabad beengedni. Ráadásul olyan, mint a fogkrém. Egyszer kinyomod a tubusból, nem tudod többet visszatenni. Tehát ha egyszer bejöttek, vége, ma nézzék meg, hogy kell őket onnan kitenni. Nem az én dolgom, de nem látom a módját, hogy hogy tudnának tőlük megszabadulni. Nekik is csak egy ötletük van, küldjük át ide. Erről szó a migrációs paktum. Itt már túl sok. Például a magyarokhoz küldjük át. A TISZA támogatja a migrációs paktumot. A DK támogatja a migrációs paktumot. Abban az van, hogy 30 ezer migráns számára kellene folyamatosan fönntartanunk szálláshelyet, és annyit mindig be kell fogadni, amit a brüsszeli központ ide vezényel.

- mondta Orbán Viktor.

