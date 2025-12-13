Felszólaltak a sztárok: ezek voltak a legfontosabb gondolatok a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

Zsúfolásig megtelt a mohácsi helyszín is december 13-án. A Háborúellenes Gyűlés nemcsak nagy létszámú közönséget vonzott, hanem több ismert zenészt és művészt is a színpadra szólított. A rendezvény házigazdái ismét Szabó Zsófi és Rákay Philip voltak, akik rutinosan irányították a műsort. A kerekasztal-beszélgetés során Miklósa Erika és Rudán Joe beszéltek a béke jelentőségéről, a félelemmel való szembenézésről, valamint azokról az alapértékekről, amelyek kapaszkodót adhatnak a bizonytalan időkben.

Busójárás a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Rákay Philip a Háborúellenes Gyűlésen üzent Magyar Péternek

Az esemény egy óriási geggel indult, ami azonnal megadta az alaphangulatot: Rákay Philip ugyanis búsómaszkban lépett a színpadra. A váratlan belépő egyszerre volt humoros és szimbolikus utalás arra, hogy Magyar Péter ezúttal nem "követte" a gyűlést – a közönség pedig nevetéssel és tapssal fogadta a fricskát, ami már az első percekben feloldotta a hangulatot - írja a Bors.

A búsómaszk azok ellen szólt, akik be akartak törni a városba vagy az országba és tönkre szerették volna tenni. Például azok ellen, akik bádogbödönhangon azt kántálják, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára

- utalt Rákay Philip Magyar Péterre.

A kerekasztal-beszélgetésen Mikósa Erika fontos gondolatokat osztott meg (Fotó: MW)

Miklósa Erika a fiatalkori félelmeiről mesélt

Nem sokkal később egy kerekasztal-beszélgetés vette kezdetét, amin Miklósa Erika és Rudán Joe is jelen voltak. Erika először azokról az értékekről beszélt, amik számára a legfontosabbak.

„Az én iránytűm a hit, ami nem harsány, nem hangos, nem látványos, hanem mély. Aztán az én irányom a család is, a gyökereim: anyukám tekintete, a kislányom szemében amikor látom, hogy éppen nem vagyok eléggé jelen egy pillanatban. Ez mind-mind az én iránytűm. Ezek a legfontosabb értékek számomra: a hit, a becsület, a szeretet. Ezek olyan értékek, amelyek meg tudnak tartani embernek és egészséges gondolkodónak”

Később a saját életében átélt háborús helyzetről mesélt, és arról, hogy mennyire megviselte az hogy folyamatos félelemben élt.