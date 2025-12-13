"Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nemcsak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút"

Orbán Viktor miniszterelnököt ezúttal is lelkes fogadtatás kísérte. Beszédében arról beszélt, kik azok, akik szerinte rossz irányba terelik az Európai Uniót, és kitér arra is, hogy véleménye szerint kik viselik majd a háború anyagi terheit - írta meg a Bors.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés: hogyan lehet nyerni, ha az ellenfél nem a szabályok szerint játszik?

A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, sosem gondolták, hogy fair lapokkal játszanak a másik oldalon. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a brüsszeli politikai elitnek van veszítenivalója. A befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzányúlás egy hadüzenet Magyarország számára.

Vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben. A jogi értelmezés eddig is az ő kezükben volt, de nem lehetett félrehajítani az alapító okiratokat. Most ez történik

– fogalmazott a miniszterelnök. Az európai embereket eddig azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból. Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nem csak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is.

Az európaiak azzal etették a saját polgáraikat most már évek óta Spanyolországtól Dániáig, hogy nem kell izgulnotok, kedves spanyolok és dánok, mert Ukrajna támogatása és az ukrán háború nekünk európaiaknak, a végén egy fillérünkbe se fog kerülni. Nyugodtan támogassátok a háborút, mert nem a zsebetekből fogom kivenni a pénz, hanem majd a befagyasztott orosz vagyonból fogjuk finanszírozni a háborút. Ezt az európaiak elhitték. Mi magyarok nem hittük el, mert láttunk már ilyet

– fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, hogy ezek az európaiak mind meg fognak bukni, mert ki fog derülni, hogy az orosz vagyonból nem finanszírozhatják ezt a háborút. Ezért van rettegésben a brüsszeli elit.

Orbán Viktor elmondta, hogy három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót:

A német kancellár Manfred Weber Ursula von der Leyen

Ők nem azt nézik meg, hogy országonként mennyit kell finanszírozni a háborúra, hanem hiteleket vesznek fel pénzpiacokról. Ezt csinálták a Kádárék is Magyarországon, a végén összeomlott az egész. Van az orosz pénz, vagy az a lehetőség, hogy a tagállamoktól gyűjtenek be pénzt, amely egy nagyobb hitel alapjához szolgálnának

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.