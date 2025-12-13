Könnyeket csalt a közönség szemébe Miklósa Erika a Háborúellenes Gyűlésen

A december 13-án Mohácson megrendezett Háborúellenes Gyűlésen Miklósa Erika egy meghitt hangvételű kerekasztal-beszélgetésben szólt a háborúval kapcsolatos gondolatairól. Beszélt a béke jelentőségéről, valamint azokról az alapvető emberi értékekről, amelyek számára támaszt adnak a bizonytalan időszakokban. Nyíltan és személyes hangnemben mesélt a félelem megéléséről, és arról is, miért érzi fontosnak, hogy a béke mellett újra és újra megszólaljon, írja a Bors.

Miklósa Erika gyönyörűen énekelt a Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Miklósa Erika mindenkit meglepett a Háborúellenes Gyűlésen

A beszélgetés végén azonban egy váratlan, szívbe markoló meglepetéssel készült: elénekelte a Magyarország című népdalt.

Azt gondolom, hogy a művészet maga a béke. Kaptam egy biztatást a színfalak mögött, és inkább a beszéd helyett egy rövid énekre váltanám a gondolataimat. Ezzel kívánnék áldott ünnepeket

- mondta Miklósa Erika a beszélgetés végén.

A produkció mélyen megérintette a közönséget, sokaknál könnyekig fokozva az érzelmeket, és még az esemény után is hosszan beszéltek róla. Az előadás visszhangja vitathatatlanul erős volt, hiszen később Kocsis Máté és Orbán Viktor is elismerően nyilatkozott Miklósa Erika megható szerepléséről.

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés élő közvetítést itt nézheted vissza: