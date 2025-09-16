Titkos esküvő: megházasodott a híres magyar influenszer - fotók

Viszkok Fruzsi csodálatosan nézett ki a menyegzőn. Az influenszer csak úgy ragyogott.
Hazánk egyik népszerű influenszere, Viszkok Fruzsi Instagram-oldalán tudatta követőivel, titokban kötötte össze életé szerelmével. Az influenszer az esküvőn készült képekkel osztotta meg az örömhírt. A boldog pár fülig érő mosollyal jelenik meg az esküvői fotókon, a rajongók pedig a párral együtt örülnek - írja a Bors.
Viszkok Fruzsi szerelme karácsonykor kérte meg a hölgy kezét. A pár bő kilenc hónap múlva az esküvőjét is megtartotta. Az influenszer nem írt pontos dátumot, hogy mikor keltek egybe kedvesével, ám a rajongók szerint hétvégén tartották a privát szertartást.
Ladocsi Péter egy elegáns sötét szmokingban és csokornyakkendőben fogja szerelme kezét. A csodaszép menyasszony sellő fazonú menyasszonyi ruhát visel. A gyönyörű ruhaköltemény ejtett válla remekül kihangsúlyozza Fruzsi karcsú alakját. A hosszú fátyol mesésen a menyasszony köré tekeredik, a ruha csipkés mintája pedig még romantikusabbá teszi az összeállítást.
A rajongók sok boldogságot kívánnak az új házaspárnak és gratulálnak az esküvőhöz.
"Következtettem a sztorikból, hogy most hétvégén volt az esküvő, alig vártam a fotókat, sok boldogságot"
"Gratulálok, csodaszépek vagytok!"
"Nagyon-nagyon gratulálok, sok boldogságot!"
