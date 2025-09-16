RETRO RÁDIÓ

Titkos esküvő: megházasodott a híres magyar influenszer - fotók

Viszkok Fruzsi csodálatosan nézett ki a menyegzőn. Az influenszer csak úgy ragyogott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 09:12
Viszkok Fruzsi esküvő házasság

Hazánk egyik népszerű influenszere, Viszkok Fruzsi Instagram-oldalán tudatta követőivel, titokban kötötte össze életé szerelmével. Az influenszer az esküvőn készült képekkel osztotta meg az örömhírt. A boldog pár fülig érő mosollyal jelenik meg az esküvői fotókon, a rajongók pedig a párral együtt örülnek - írja a Bors.

Viszkok Fruzsi influenszer esküvője
Viszkok Fruzsi (jobbra) titokban házasodott meg. Nagyon boldog az influenszer.  Fotó: Schumy Csaba 

Az influenszer gyönyörű volt

Viszkok Fruzsi szerelme karácsonykor kérte meg a hölgy kezét. A pár bő kilenc hónap múlva az esküvőjét is megtartotta. Az influenszer nem írt pontos dátumot, hogy mikor keltek egybe kedvesével, ám a rajongók szerint hétvégén tartották a privát szertartást. 

Ladocsi Péter egy elegáns sötét szmokingban és csokornyakkendőben fogja szerelme kezét. A csodaszép menyasszony sellő fazonú menyasszonyi ruhát visel. A gyönyörű ruhaköltemény ejtett válla remekül kihangsúlyozza Fruzsi karcsú alakját. A hosszú fátyol mesésen a menyasszony köré tekeredik, a ruha csipkés mintája pedig még romantikusabbá teszi az összeállítást.

A rajongók sok boldogságot kívánnak az új házaspárnak és gratulálnak az esküvőhöz.

"Következtettem a sztorikból, hogy most hétvégén volt az esküvő, alig vártam a fotókat, sok boldogságot"

"Gratulálok, csodaszépek vagytok!"

"Nagyon-nagyon gratulálok, sok boldogságot!"


 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu