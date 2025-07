Heti top 5: Schmuck Andor titkai, megtalálták Zámbó Jimmy utódját, Varnus Xavér fájdalmas vallomást tett

Az elmúlt hét bővelkedett meglepő fordulatokban: Schmuck Andor halála után sorra derültek ki a titkok, egy sztárproducer például most először beszélt kettejük bensőséges kapcsolatáról. Varnus Xavér is megszólalt, fájdalmas vallomásában a közszereplő magányáról beszélt. Közben Kapu Tibor és Karácsony János is nagy bejelentést tett: előbbi egy új együttműködésről, utóbbi pedig arról, hogy a világsiker küszöbén álltak az LGT-vel. Zámbó Jimmy öröksége is tovább él: Bradics Jácint tehetségére egyre többen felfigyelnek. Mutatjuk a hét öt legolvasottabb sztárhírét!

Schmuck Andor halála szunnyadó titkokat hozott a felszínre (Fotó: Mediaworks archív)

Schmuck Andor halála után megszólalt a sztárproducer: Ilyen ember volt a Tisztelet Társasága vezetője

Schmuck Andor váratlan halála az egész országot megrázta, de egy korábban soha nem hallott részlet még ennél is nagyobb megdöbbenést váltott ki. Egy neves magyar sztárproducer, Rácz László – aki a Nox és a Füstifecskék mögött áll – most először beszélt arról, hogyan segített Andor, amikor nem volt telt ház egy koncerten. Volt egy „elegáns tisztelettársasága”, akik megtöltötték a nézőteret – így a bukások is méltósággal zajlottak. Rácz szerint Andor nemcsak stílusában volt kivételes, hanem lelkében is: figyelt, segített, nem ígért üresen, nem tolta magát előre. „Isten veled, drága Andor” – búcsúzott a producer.

Hivatalos: Kapu Tibor és Cserényi Gyula meghozta a nagy bejelentést

Kapu Tibor sikeresen visszatért a világűrből, de a küldetésük ezzel még nem ért véget – sőt, csak most kezdődik igazán. Tartalékosa, Cserényi Gyula az Instagramon osztotta meg: a két űrkutató együtt dolgozik tovább a HUNOR program keretében, hogy kiértékeljék a Nemzetközi Űrállomáson végzett fedélzeti kísérletek eredményeit. Bár Gyulának végül nem kellett beugrania, kulcsszerepe volt a felkészülésben, és mostantól még nagyobb felelősség hárul rájuk. A jövőben is közösen viszik tovább a magyar űrkutatás ügyét – tudományos munkájuk nemzetközi szinten is kiemelkedőnek ígérkezik.

Berobbant az új Zámbó Jimmy – Bradics Jácintért már most rajonganak

Bradics Jácint mindössze 19 éves volt, amikor feltűnt A Dal 2024 színpadán, és lírai dalával egyből a közönség kedvencévé vált. Azóta karrierje rakétasebességgel ível felfelé: fellépésein sorra kérik tőle Zámbó Jimmy dalait, hangszíne ugyanis meglepően közel áll az ikonikus énekeséhez. Nemrég elnyerte A Király emlékdíjat is, amit méltónak érez Jimmy zenei örökségének továbbvitelére. Mentora, Tilinger Attila szerint Jácint hosszú évtizedekre meghatározó szereplője lehet a magyar zenei életnek – hamarosan megjelenik első saját lemeze is. Az énekes nemcsak itthon, hanem már Észak-Amerikában is fellépett, és ha „berzencei srácként” megőrzi szerénységét, fényes jövő vár rá.