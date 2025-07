Barátja fedte fel Schmuck Andor titkát: "Mindig éreztem, hogy a mosolya és a vidámsága csak a felszín"

„Valahogy tudvalevő volt, hogy Andor a lelke mélyén végtelenül szomorú volt”

„Azt hiszem, talán valahol egy fotó is őrzi azt a képet, ahogyan Schmuck Andorra szeretnék emlékezni. Havanna utcáit jártuk, amikor megjelent egy csapat gyerek. Természetesen lerohanták Andort, hiszen egyedül ő festett úgy, mint egy igazi dollárpapa. Ő élvezte is a jelenetet és persze a kiemelt figyelmet. Elő is kapott egy köteg egydollárost és széles mosollyal az arcán osztogatni kezdte az utcagyerekeknek” – mesélte nevetve az orgonista, aki nagyon sokra tartotta a néhány napja elhunyt Schmuck Andort.

Jó barát volt és csodálatos útitárs. Ugyanakkor mindig éreztem, hogy a mosolya és a vidámsága csak a felszín.

„Valahogy tudvalevő volt, hogy Andor a lelke mélyén végtelenül szomorú volt. Mélyebb beszélgetésekbe csak ritkán bonyolódott, talán pont azért, hogy ne kelljen beismernie, az lett, amitől egész életében rettegett. Magányos… Ugyanakkor nagyon erős, érzelmi kapcsolata volt az idős emberekkel. Magam láttam, amikor Kubában, leguggolt egy szinte matuzsálemkorú, anyóka mellé az utcán. Nem csupán pénzt, de őszinte szeretetet is adott neki. Simogatta az arcát és láttam, ahogy könny szökött a szemébe. Akkor, és csakis akkor engedte láttatni egyetlen pillanatra azt a másik világot, amit mélyen, nagyon mélyen őrzött magában…” – szomorodott el Varnus Xaver.