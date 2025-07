Karácsony János elárulta: Kétszer is elvették az LGT-től a világsikert

Az LGT, vagyis a Locomotiv GT (Loksi) vonata először 1974-ben siklott ki a világsiker felé vezető sínpárról, amikor Barta Tamás egy 3 hónapos, amerikai turné után úgy döntött, nem tér haza a zenekarral, amelyet éppen felkarolt a Rolling Stones impresszáriója Jimmy Miller. Az akkor készülőben lévő lemezt a Magyar Népköztársaság letiltotta. Ekkor érkezett a bandába Karácsony János James, aki a Generál zenekart hagyta ott, hogy csatlakozhasson a Loksihoz. Nyolc évvel később az EMI kiadóvállat kopogtatott a hatalmas sikereket elérő brigád ajtaján és fel is vettek egy angol nyelvű albumot a legendás Abbey Rodon. Akkor az LGT ismét ott állt a világsiker kapujában, de az áttörés, másodjára is elmaradt. Karácsony János többek között erről az időszakról is őszintén mesélt a Húrokon írt történelem YouTube-csatornán.

Karácsony János éppen az LGT első, nemzetközi "kudarca" után csatlakozott a zenekarhoz (Fotó: YouTube)

Karácsony János: „Hogy lehet másfél millió hanghordozó eladása után eljönni Angliába dolgozni?”

„Angliában volt annak egy különös bája, hogy mi a vasfüggöny mögül érkeztünk. Emlékszem, többször is előzenekara voltunk a 10cc-nek. Akkoriban az volt a szokás arrafelé, hogy amíg az előzenekar játszott, addig a közönség kint sörözgetett, vagy mit tudom én, mit csinált.”

Elindítottuk az első számot és látjuk ám, hogy jön befelé a közönség.

„Egy kérdés volt az arcukra írva: Hát ezek meg mit csinálnak itt?! Ilyen feltűnőek voltunk egy olyan közegben, ahol a riporter azt kérdezte tőlünk: Hogy lehet másfél millió hanghordozó eladása után eljönni Angliába dolgozni? A szállodában pedig azt, hogy mit akarunk venni, halfeldolgozó hajót, vagy lemezstúdiót, abból a rengeteg pénzből, amit otthon kerestünk. Egyszerűen nem tudták feldolgozni, hogy ennyi eladott lemez után, mi ott vagyunk és dolgozunk. Tetten érhető volt a sikerünk... Pedig nehéz közönség volt Angliában. Sokkal nehezebb, mint az amerikai” – idézte fel emlékeit az 1982-es évből az LGT legenda.

Karácsony János az LGT hőskoráról és a nagy lehetőségről mesélt (Fotó: YouTube)

„A szerződésünkben ott volt, hogy ha nem teszünk eleget a fellépésnek, akkor ki vagyunk rúgva”

Karácsony János, ezen a ponton elkomorult, hiszen egy olyan időszakról beszélt, amikor a Locomomotiv GT ténylegesen és visszafordíthatatlanul berobbanhatott volna a világsztár bandák sorába, de… „Ha akkor a rendszer nem szól bele… De elmondom én, hogy volt! Tulajdonosváltás volt az EMI-nál, pont akkor. Az angol tulajdonost váltotta egy indiai.”

Mi pedig ugyanúgy nem voltunk ott, ahogy Los Angelesbe sem ment vissza a zenekar korábban és a CBS szerződésnek annyi lett.

„Az EMI szerződés hasonló dolgok miatt siklott meg. Jött az indiai és kérdezte, hol van az LGT, amikor itt kéne játszaniuk a „Ló utca hatban”. Miért nincsenek itt? Hívtak, mi pedig mondtuk, hogy nem tudunk menni, mert vízum problémáink vannak. A szerződésünkben ott volt, hogy ha nem teszünk eleget a fellépésnek, akkor ki vagyunk rúgva. Ennyi!” – magyarázta nagy elánnal Karácsony János a Húrokon írt történelem YouTube-csatorna stúdiójában. A legendás gitárvirtuóz hozzátette, később, a rendszerváltás után lett volna még lehetőségük visszatérni a nemzetközi mezőnybe, de addigra már nem dédelgettek ilyetén álmokat.