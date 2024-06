Az ikonikus 424-es gőzmozdony 100. születésnapját ünneplik a Vasúttörténeti Parkban

Idén nyáron, július 14-én, vasárnap a vasúti történelem iránt érdeklődők egy újabb különleges eseményen vehetnek részt: a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV Rail Tour szervezésében egész napos színes programokkal ünneplik ugyanis a 424-es sorozatú gőzmozdony 100. évfordulóját. Kiállítás keretében ismerhetik meg az érdeklődők a különleges vasúti jármű történetét, este pedig a Csík zenekar és Presser Gábor közös koncertjét is meghallgathatják a Vasúttörténeti Park Orient csarnokában.

Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány

Idén július 14-én ismét egy nagyszabású esemény helyszínéül szolgál a Vasúttörténeti Park, a középpontban ezúttal a 424-es gőzmozdony áll majd, amely tekintélyes, 100 éves múltra tekint vissza. A kerek évforduló mellett a mozdony körül kialakult kultusz is kivételessé teszi az eseményt, mivel a vasútkedvelők és a téma iránt érdeklődők körében rendkívüli népszerűségnek örvend az 1924-ben üzembe helyezett járműtípus.

A napközbeni esemény programjából – ami 10 és 18 óra között várja az érdeklődőket – nem maradhat ki a gőzmozdony bemutató és a mozdonyparádé, amely ezúttal Somogyi Zoltán rádiós műsorvezető tolmácsolásában zajlik majd, és megtekinthetőek lesznek a magyar mellett cseh és szlovák mozdonyok, valamint a szintén ikonikus Truman gőzmozdony is. További izgalmak is várnak a látogatókra többek között a jövőbeli világot a gőzzel működő technológiával elképzelő ún. Steampunk szubkultúra bemutatók és játékok keretében. A Steampunk egy jövőbeli fantáziavilágot képzel el, ahol a gőzé, mint energiaforrásé a főszerep, így a felhasználási területeinek is csak a képzelőerő szabhat határt. Ebbe a kitalált világba kalauzolnak el a játékok, amiket a helyszínen kipróbálhatnak az érdeklődők, így például az esernyőpárbaj vagy a teapárbaj. A teának az ún. Teapot rally esetében is főszerepet szánnak: itt egy teáskannával felszerelt autóval kell versenyezniük a játékosoknak úgy, hogy az utat 3 perc alatt teljesítik. Ezek mellett akár a Kincskereső játékban is részt vehetnek a vállalkozó kedvűek, amelyet a Steampunk csapata a Vasúttörténeti Parkkal közösen dolgozott ki: a Park területén elrejtett kártyák rejtvényeit kell megoldaniuk, a helyes megfejtéseket bemutató játékosok pedig ajándékot kapnak. A programok sora még folytatódik: a Közlekedési Múzeum 424-es gőzmozdonyra épülő interaktív edukációs kitelepülése is megtekinthető lesz, illetve a MÁV Rail Tours szervezésében, megváltott vonatjegy ellenében, a ’Gőzfelhős csillagtúrán’ is utazhatnak a Déli pályaudvartól a Vasúttörténeti Park területére. A gyermekek szórakoztatására ismét lesz csillámtetoválás, arcfestés, ugrálóvár és kézműves foglalkozás is, de 424-es kitűzőket is készíthetnek majd.