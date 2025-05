Fecső Judit nagyon boldog a megmentője mellett, Törőcsik Franciska örömhírt jelentett be, Busa Gabriella pedig mindenkit meglepett

„Sosem rajongtam a gyerekekért” – Meglepő kijelentetést tett az anyaságáról az Exatlon győztese, Busa Gabriella

Megható és őszinte sorokat osztott meg anyák napja alkalmából Busa Gabriella, az Exatlon Hungary második évadának női győztese, aki hat hónapja adott életet kislányának, Viktóriának. A sportos édesanya őszintén leírta: korábban nem érezte magát igazán közel a gyerekekhez. „Aki ismer, tudja, hogy sosem rajongtam értük... egészen mostanáig!” – írta Instagram-oldalán. Az egykori rendőrnyomozó azt is elárulta, hogy félelmei voltak a szülés után, de az anyai ösztönök „egyszerűen működnek”. Kislánya mosolyával és nyíló személyiségével új értelmet adott életének: „Nem tudok elég hálás lenni.” A vallomás rengeteg követő szívét megérintette, Gabi posztját elárasztották a szeretetteljes kommentek.

Tóth Gabi anyósát is felköszöntötte – Négy fontos nőről vallott anyák napján

Tóth Gabi ismét megmutatta, mennyire fontos számára a család. Az énekesnő anyák napja alkalmából négy különleges nőt köszöntött fel közösségi oldalán: nemcsak saját édesanyját és nagymamáit, hanem párja, Papp Máté Bence édesanyját is. „Számomra legfontosabb ANYÁK! Erősek, gyönyörűek… Nők!” – írta Instagramján Gabi, miközben fotókat is megosztott róluk. A rajongók elolvadtak a kedves gesztustól, és többen is megjegyezték, mennyire hasonlít az énekesnő a nagymamájára. A bejegyzés egyik külön érdekessége, hogy Gabi ilyen nyíltan mutatta meg az anyósával való jó kapcsolatát, ami ritka a celebvilágban. A kommentek alapján a követők is imádták a posztot, sokan szerint ez volt a legszebb anyák napi köszöntés idén.