Házasság első látásra Judit: „Most együtt vagyunk”

Végre kiderül, milyen az, amikor a TV2-n nagy sikerrel vetített Házasság első látásra című reality két évadának egy-egy szereplője nyit a másik felé. S hogy kikről van szó? Geriről, Bogi egykori férjéről, illetve Juditról, Szabi exfeleségéről.

Gerire, Bogi exférjére Judit is számíthat (Fotó: TV2)

„Gyerekek, most személyi sofőröm lett a Geri személyében! (...) Most együtt vagyunk, legalább egy órája. Igen, gratulálhattok, nem tudjuk, hogy ez hova fog fajulni, mert bármi megtörténhet. Ugye, Geri?” – teszi fel a költői kérdést Judit – Bogi exférjének TikTok-csatornáján közzétett videóban. A válasz pedig nem marad el: „Bármi! Vagy egy piros lámpát kapunk vagy egy zöldet. Nem tudhatjuk” – poénkodik a csupa szív Geri is, aki nemrég az összetört szívű Csabit pátyolgatta most pedig Mr. Szabi exének segít: háziorvoshoz viszi az átmeneti kocsihiányban szenvedő Juditot. „A pirosnál ne állj meg, nehogy rád ugorjak, Geri, nem szeretnék egy komolyabb kapcsolatot egyelőre veled. Meg kell, hogy ismerjelek!” – tréfálkozik Judit.

S hogy miért jókedvű valaki, aki nemrég aggódva jelentette be, hogy eltűnt a kutyája? Nos, erre is létezik magyarázat. „Nagyon érdekes, mert nem tudok szomorú lenni. Úgy érzem, hogy meglesz, csak idő kérdése” – érvel Judit.

