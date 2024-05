TOP5: Tóth Gabi nagy bejelentést tett, Schobert Lara ismét szingli lett

Tóth Gabi és Krausz Gábor is elmondhatja magáról, hogy a válásuk után a boldogság szó szerint betáncolt az életükbe, hiszen mindketten táncművészek oldalán élik meg jelenleg a szerelmet. Sőt Gabi és Papp Máté Bence már közös vállalkozást is indítottak, erről együtt számoltak be.

Gabi és párja kapcsolata napról-napra erősebb (Fotó: Fülöp Ildikó)

Schobert Lara jelen állás szerint nem lesz focistafeleség, ugyanis váratlanul véget ért a kapcsolata jóval idősebb párjával.

Novák Henriett hosszú évekkel ezelőtt a Jóban Rosszban sztárjaként vált itthon ismertté, azóta Amerikában lett sikeres ingatlanos, illetve édesanya, és most már menyasszony is. Ugyanis megkérték a kezét.

Ha pedig már esküvő, a Házasság első látásra szereplői annak ellenére is óriási népszerűségnek örvendenek, hogy egyiküknek sem sikerült működtetniük a műsor kedvéért kötött házasságaikat. Sok olvasónkat érdekelte, hogy kivel ment nyaralni HEL Petra, illetve hogy ki és miként figyelte meg titokban HEL Andrist.