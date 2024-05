Házasság első látásra: Enci kettesben, de nem Petivel ment nyaralni a forgatás után

Meglepő vallomással rukkolt elő a Házasság első látásra című reality legfiatalabb szereplője, Horváth Enikő. Bár az utolsó adásban a nagy vallomástételkor Peti közölte vele, hogy házastársként nem kívánja folytatni vele, mégsem intett búcsút Encinek. A személyi edző adott egy esélyt kettejüknek, egy esetleges közös jövőnek. Enikő most az Instagram-oldalán vallotta be, hogy a felvételeket követően kettesben elszökött pár napra egy szigetországba, ám kísérője nem az egykori férje volt. Sőt, nem is az őt még a műsor idején megkörnyékező Andris! Jöjjenek a részletek néhány hangulatos fotó kíséretében!

Enci és Peti – minden olyan jól indult, ám a műsor után az egykori feleség valaki mással indult kettesben Máltára Fotó: TV2

„A forgatások után elszöktem egy pár napra Máltára, ahová velem tartott a Barátnőm is. Ez volt az első utazásunk külföldre együtt, mióta ismerjük egymást, de az biztos, hogy nem az utolsó!”

– írta Instagram-oldalára Enci. Majd így folytatta:

„Imádok utazni, világot látni, új kultúrákat megismerni, vagy csak szimplán egy picit önmagammal lenni egy utazás során! Rengeteg helyen jártam már, és még nagyon sok helyre szeretnék eljutni. Alig várom a következő úti célt, amit elterveztem! De ha van valami szuper ötletetek, ahova érdemes lenne elutazni, akkor írjátok meg kommentben!”

– dobta fel a labdát Enikő, melyet meglepően kevesen csaptak le.

Bár a Házasság első látásra című reality legfiatalabb egykori feleségét 20 ezernél is többen követik, a bejegyzését 1600-nál is többen kedvelik, ám mindössze négyen ajánlottak egy-egy úti célt a figyelmébe. „Ciprus”, „Peru”, „Marokkó”, „Koblenz” – szól a négy tipp, igaz, azokra sem reagált még Enci.