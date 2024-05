Házasság első látásra: Enci titokzatos bejegyzést tett ki – Hamarosan kiderül az igazság

Instagram-oldalán adta követői tudtára a Házasság első látásra című műsorból megismert Enci, hogy jövő hét kedden, május 14-én visszatér Magyarországra.

Elképesztő fordulatszámon startolt el Enci és Peti kapcsolata, melynek egy váratlan törés vetett véget (Fotó: tv2)

A reality legfiatalabb felesége a TV2 Tények Pluszban elmondta, hogy egy folyami hajón dolgozik felszolgálóként. Azt is elárulta, Petivel nem nagyon beszélnek, számukra nem csak a műsor, de a kapcsolatuk is véget ért. „Én mindenféleképpen adtam ennek egy esélyt, és azt éreztem, nem nagyon változik a bennem lévő érzelem. Kicsit elfáradtam abban, hogy egyedül evezek a csónakban és Petin is azt láttam, hogy ő ezt eldöntötte és nem nagyon szeretne ennek adni egy esélyt a civil életben”

– mondta Enci a Tények Pluszban.

„Legyen csodaszép hete Mindenkinek! Picit el vagyok tűnve a napokban, ennek több oka is van, de jelenleg a hajón nem sok szabadidőm van. Így sajnos most nem annyira tudok jelen lenni itt Instán veletek, de jövő héten kedden már érkezem haza Magyarországra! Utána már aktívabb leszek, ígérem!”

– írta Instagram-oldalán Horváth Enikő. A fentieket olvasva joggal merül fel a kérdés: két hajós munka közötti szünet hozza haza a reality műsorból ismert Encit vagy véget ért a külföldi, hajón végzett munkája és huzamosabb ideig Magyarországon marad? Várhatóan már a jövő héten kiderül ezzel kapcsolatban az igazság.

Ugyanakkor egy másik kérdés is felmerül Enci hazaérkezése kapcsán: vajon a személyes jelenléte mennyire dobja majd meg az iránta komolyabb érdeklődést mutató pasik számát?