Házasság első látásra: Andris a tenyerén hordozza Petrát – Itt a bizonyíték

Elképesztő nézettségi csúcsok: a TV2 reality-je, a Házasság első látásra tarolt a nézők között, még úgy is, hogy a hat házaspár közül Andris és Petra kapcsolata elképesztően vad lejtmenetet vett, a férj előbb a velük hazafelé tartó autóból, majd később az otthonából is – ha nem is tettleg –, de a szavaival kidobta a feleségét. Csoda, hogy ezek után a lelkileg megtiport nő a vécén húzta le a házasságukat jelképező karikagyűrűt?! Egy szó mint száz: Andris és Petra egyetlen párként a műsor vége előtt bedobta a törölközőt. Ezért is akkora meglepetés, hogy egy évvel a 2023-as forgatás után nem csak szóba állnak egymással, de meglepően gyakran látni őket együtt!

Fotó: tv2

Andris a zenei és klubkörökben ismert Loving Arms művésznéven több klipet is forgatott Petrával, nem csak az egykori felesége közreműködésével készült Haliho Dalt, illetve a Mr. Dávid Petrát, de az amerikai J R-ral készült With You, valamint a SZTATIK-kal rögzített Szeretsz videójában is szerepet kapott az ex.

Most pedig mit látunk?! Petra Instagram-oldalán a következőt írja: „Andrissal kipróbáltunk egy számunkra új sportot, a páros jógát. Mint ahogy látjátok, elkerülhetetlen az érintés és a másikban való bizalom. Ezután jólesően elfáradtunk.”

Mindehhez pedig egy látványos képet is csatolt a fitneszedző: a jógamatracon háton fekvő Andris a felette vízszintesen fekvő (!) Petrát kinyújtott lába talpával a csípőjénél, nyújtott karja kezével pedig a kezénél fogja!

Azonnal beindult a kommentszekció!

„Úgy látom, a tenyerén hordoz téged az Andris! Igazi úriember!”

– írta egy hozzászóló.

„Jó látni, hogy ilyen jó lett a kettőtök közötti viszony”

– jegyezte meg egy másik kommentelő.

„Jó páros vagytok, csak így tovább!”

– biztatta Andrist és Petrát egy újabb rajongó.

„Exfeleség újratöltve!”

– poénkodott egy hozzászóló.

„Még a végén ti lesztek az egyetlen páros!”

– lelkendezett valaki.

„Akkor mégis csak bír téged! Szó szerint is!”

– reagált más.

„Hehe. Tudtam én! Gratulálok nektek! A rossz kommentek majd elhallgatnak. Csak magatokra figyeljetek! Ne másoknak akarjátok megfelelni!”

– tanácsolta egy drukker.

„A magánéletben megismerik jobban egymást, nem úgy, mint a kamerák előtt! Ott csak két idegen volt.”

– vélekedett egy néző.

Te mit gondolsz az egykori házaspárról az alábbi képet nézve és Petra bejegyzését olvasva?