„Szeretnénk megosztani veletek, hogy…” – Tóth Gabi és szereleme közös fotóval jelentette be az örömhírt, özönlenek a gratulációk

Mint ahogy azt a Metropol már többször is írt, dúl a szerelem Tóth Gabi és új szerelme, Papp Máté Bence között.

Óriási bejelentést tett Tóth Gabi és Papp Máté Bence Fotó: Ladóczki Balázs

A páros eleinte sok kritikát kapott, hiszen sokan azzal vádolták az énekesnőt, hogy kapcsolatuk már akkor elkezdődött, amikor még Krausz Gáborral egy párt alkottak, ezt azonban Gabi már többször is megcáfolta.

Emellett az is sokat segített a kapcsolatuk elfogadásában, hogy időközben a sztárséfre is újra rátalált a szerelem Mikes Anna képében, és pillanatok alatt az ország egyik kedvenc sztárpárja lettek.

Gabiéknak sincs okok a panaszra, hiszen látszik rajtuk, hogy mennyire boldogok, illetve a rajongói is nagyon megszerették táncos kedvesét, akivel most egy óriási örömhírt jelentettek be közösen.

Egy a ritmusunk, összetartozunk. Szeretnénk megosztani veletek, hogy Mátéval hónapok óta dolgozunk azon, hogy létrehozzunk egy tábort gyerekeknek, fiataloknak, ahol együtt táncolhatunk, zenélhetünk, játszhatunk, szórakozhatunk. Szeretnénk egy olyan közösséget építeni, ahol a zenén és táncon keresztül, akár életre szóló barátságok is szövődhetnek!

– kezdte a sztármami a bejegyzését, majd így folytatta:

Hisszük, hogy nagy összetartó erővel bír és megannyi élménnyel teli pillanatot ad egy olyan közösség, ahol egy a ritmusunk. Szeretnénk megismertetni azt az értékekkel teli világot, amibe mi is beleszülettünk és »beleszerettünk«. Reggeltől estig tartó szuper programokkal készülünk. Várjuk a jelentkezőket 8–18 éves korig, több korcsoportban. Hamarosan jelentkezünk a részletekkel.

A bejelentés alatt rengetegen gratuláltak a párnak, sokan pedig még azt is kifejezték, hogy sajnálják, hogy ők már kicsúsztak a korhatárból, mert szívesen részt vennének benne ők is.