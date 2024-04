„Soha életedben nem csillogtál még így!” – Tóth Gabi fotóval jelentette be a váratlan örömhírt, záporoznak a gratulációk

Mint ahogy arról a Metropol már írt, Tóth Gabi szabályosan kivirágzott új szerelme, Papp Máté Bence oldalán.

Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence Fotó: Ladóczki Balázs

Az édesanya boldogságát pedig az is jól mutatja, hogy egyre nőiesebb, rövid haját hosszú póthajra cserélte és a stílusa is változott Krausz Gáborral való válása óta. Persze az imádott hivatását, az éneklést sem szorította háttérbe, ezzel kapcsolatban most óriási örömhírt jelentett be.

Óriási örömhírt jelentett be Tóth Gabi

Gabi Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint ismét összeállnak „Tóth-lányok”, azaz nővérével, Tóth Verával fog a színpadra lépni.

Hamarosan dalolászunk tesómmal. SisterAct’Akusztik Spring. Szeretem ezeket a hétvégéket itt

– írta a Palkonyhából bejelentkezve Tóth Gabi. A bejelentéshez pedig csak úgy záporoznak az örömteli kommentek, illetve Gabit sem győzik dicsérni, hogy milyen gyönyörű.

Szerintem soha életedben nem csillogtál még így!

– írta például egyik követője.